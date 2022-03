Álvaro y Lucía (La isla de las tentaciones) se encuentran con sus ex en ‘Baila conmigo’ y reaccionan distinto

Nagore Robles ya se ha estrenado con Baila conmigo, el nuevo dating show de Cuatro que, de momento, tienen a Álvaro Boix y Lucía Sánchez buscando el amor después de sus fracasos amorosos. A ambos les conocimos en La isla de las tentaciones. Él llegó con Rosario para comprobar si eran capaces de romper el bucle de infidelidades en el que habían caído. No fue posible y con mucho amor entre ambos, pusieron fin a su historia de cuatro años.

Ella, llegó a la isla con Manuel González que no tardó mucho en serle infiel por partida doble. Luego protagonizó un triángulo amoroso con Isaac y Marina. Acabaron yendo juntos a La última tentación. Cuando parecía que entre ella y ‘El lobo’ podía haber algo serio, se anunció la ruptura y ahora no puede ni verlo.

Lo hemos podido comprobar en este nuevo programa al que ha acudido para ver si encuentra un nuevo amor. Nagore Robles explicaba que había un rayo fluorescente en la pared principal de La mansión del amor y que las tormentas llegarían cuando el rayo se iluminase y su sonido irrumpiese en la casa.

El rayo de Lucía

Pues bien, no ha tardado en hacerlo. Primero le ha tocado el turno a Lucía. Tras sonar el rayo le anunciaban que había un cubo con un mensaje para ella… de Isaac. Al ver su cara se ha marchado. Luego ha vuelto y ha dado explicaciones.

“A este tipo de personaje lo he eliminado de mi vida, no quiero saber absolutamente nada de él, nada, ni para bien ni para mal. Estoy aquí pasando página, en un sitio nuevo. Esto no es La isla de las tentaciones, no es La última tentación, esto no es mi casa maldita de Jerez de la Frontera y no lo quiero ver nunca más”, le explicaba a la presentadora.

“No quiero saber nada de él porque es una persona que me perturba y que solo viene a traerme cosas malas y yo cosas malas en mi vida no quiero y él es el cáncer de mi vida, punto, y no lo quiero ni ver, nunca”, añadía.

Nagore le daba el poder de decidir si ver o no el mensaje de Isaac. Ella lo ha vetado y entonces han especulado sobre su posible contenido. “De su boca no sale nada bueno, todo chulería, ego, para él crecerse o algo así. Y si fuese, por casualidad, algo bueno, tampoco, porque ha tenido tiempo para llamarme y decirme o disculparse”, explicaba.

El rayo de Álvaro

Ya llegando al fin del programa ha vuelto a sonar el rayo, en esta ocasión para Álvaro. "Este rayo supone la apertura de una estancia muy especial dentro de La mansión del amor, la habitación número 5, una habitación hasta ahora deshabitada", le explicaba Nagore que le pedía que fuera corriendo a esa habitación.

Una vez abierta la puerta se ha encontrado con Rosario. “No puede ser. ¿Qué haces tú aquí?”, le preguntaba asombrado. “Pues nada, desearte suerte”, le contestaba ella. Nagore anunciaba que ella iba a quedarse en esa habitación. Lo que suceda esa noche, lo veremos en el próximo programa.

Parece que Baila conmigo ha comenzado con fuerza.