Shawn Mendes estrena su nuevo videoclip ‘When You’re Gone’

Shawn Mendes estrena When You’re Gone, su nuevo tema acompañado de un videoclip grabado entre Toronto y Austin combinando secuencias de la interpretación en directo la canción con grabaciones de él en el estudio y en los ensayos.

It’s gettin’ real, I’m missing you depply (No sabía que amarte era lo más feliz que he sido)

So I’m just tryna hold on (Así que solo estoy tratando de aguantar)

Starting to feel like you don’t need me (Empezando a sentir que no me necesitas)

Wanna believe it’s all for the better (Quiero creer que todo es para mejor)

Los fans del artista ya conocían cómo sonaba el tema porque lo cantó en vivo el pasado 19 de marzo en el Festival SXSW de Austin (Estados Unidos). Con motivo del estreno, realizó un encuentro con sus seguidores en Los Angeles, donde dijo que el tema trataba del miedo que sufre cuando termina una relación en la que se sentía protegido. Fue compuesto por él mismo junto con Jonah Shy y Scott Harris justo después de su ruptura con la cantante Camila Cabello. Para la realización del videoclip volvió a trabajar con Jay Martin, el mismo director que los vídeos de It’ll Be Okay, Mercy y Stitches.

When You’re Gone parece que será parte de su quinto disco, sin fechas ni novedades de su lanzamiento porque el cantante sigue trabajando en el estudio. Sin embargo, ya se conocen dos temas más que podrían entrar dentro del recopilatorio: It’ll Be Okay, una canción melancólica que muestra la despedida tras la ruptura, y Summer of Love, el cántico veraniego del artista al amor de verano.

En junio, comenzará la gira de su cuarto disco denominada “Wonder: The World Tour”. El primer concierto lo realizará el 27 de dicho mes en Portland, Oregon. El artista tenía previsto pasar por España en mayo de este año, pero por culpa de la pandemia, decidió retrasar su gira por el continente europeo hasta 2023 y, concretamente, en Madrid, Barcelona y Bilbao hasta junio de 2023: