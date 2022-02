El quinto disco de Shawn Mendes cada vez más cerca tras adelantar otra canción

O Shawn Mendes para de lanzar teasers de sus nuevas canciones en el estudio de grabación o nos va a dar algo. El canadiense incendiaba las redes sociales este fin de semana con el adelanto de un nuevo tema que formará parte de su quinto disco de estudio y que está cada vez más cerca a juzgar por estos 'estrenos'.

El solista posteaba en su cuenta oficial de Instagram una publicación en la que pedía a sus seguidorxs que deslizaran dos veces. Todxs nos pensábamos que ya teníamos encima un posible título, una portada o una fecha de lanzamiento pero el premio final era otro diferente.

En un vídeo desde el estudio de grabación podíamos ver como Shawn Mendes disfrutaba de una nueva canción completamente inédita de la que nos permitía escuchar apenas unos segundos en los que podemos discernir que la letra dice algo similar a "go baby go" sobre una melodía muy disco que podría llevar al músico por un camino que ya han recorrido artistas como Dua Lipa o Lady Gaga.

No es la primera vez que Shawn Mendes hace algo similar en torno a su nuevo proyecto discográfico. Hace apenas unas semanas podíamos ver como hasta la propia Camila Cabello se sorprendía del resultado del trabajo del canadiense en el estudio. Dos teasers de apenas un minuto de duración le sirvieron para compartir dos breves fragmentos de lo que todo el mundo ha entendido que será un adelanto de su nuevo elepé. A la cubana le provocó este comentario: "Eres un Wildcat muy loco".

No hay título, ni fecha de lanzamiento y ni siquiera tenemos seguro que vaya a ser un single que vea la luz en las próximas semanas o meses. O tal vez sí. Porque Shawn Mendes también anunciaba su regreso a los escenarios el próximo 19 de marzo haciendo alusión a que estaba muy emocionado por su concierto y por su nueva música. ¿Tendremos estreno de nueva canción en ese show?

De momento el canadiense ha lanzado 2 canciones en los últimos meses, Summer of love y It'll be okay, que también podrían formar parte de su quinto disco de estudio. Y si a eso le sumamos los toques disco, electrónicos y guitarreros de estos adelantos podemos concluir que nos espera un álbum de los más variado.

El sucesor de Wonder (diciembre de 2020) está cada vez más cerca. A comienzos de año le hemos visto en el estudio y trabajando durante un viaje a Hawaii en el que parece muy satisfecho con sus nuevas composiciones. Y a juzgar por esos segundos de adelanto, nosotrxs también.