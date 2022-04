AEMET: La borrasca Ciril ¿Dónde nevará y hasta cuándo?

La borrasca Ciril ya está aquí. Las temperaturas han bajado drásticamente. Según avanzaba la AEMET (Agencia Estatal de Metereología), durante este fin de semana los termómetros se desplomarán llegando a marcar hasta 15 grados centígrados menos. La recomendación para pasar estos días es clara: abrigaos mucho. El tiempo que tenemos desde hoy es propio de meses como enero o febrero más que de abril pero ya se sabe que el clima en primavera es muy inestable.

Los que vivan en el norte de la península podrán ver nieve en las montañas ya que la cota ha descendido drásticamente. Según AEMET, hasta once comunidades autónomas están en alerta por nieve, rachas fuertes de viento. En algunas comunidades del litoral se pueden dar fenómenos como el meteotsunami que según la agencia de meteorología es un fenómeno poco común y que no suele generar grandes destrozos. No hay que perderlo de vista durante este fin de semana.

¿Por qué hace tanto frío ahora?

Ciril es el nombre con el que se ha bautizado al anticiclón que entra por el atlántico. Si juntamos a Ciril con la formación de borrascas en el área del Mediterráneo tenemos un “pasillo” por el que entra el aire del ártico que da lugar a mucho frío y nieve en el norte.

Estamos ya inmersos en el episodio de tiempo de #invierno en el que la cantidad de #nieve que puede caer en áreas del extremo norte es muy poco frecuente en estas fechas. Precaución en las carreteras: tenemos activados avisos de nivel naranja, que implican riesgo importante.

Por lo tanto, mucho frío, con temperaturas de entre 5 y 15 grados más bajas de lo habitual en toda la Península menos en el sur y las islas Baleares.

Estas son las ciudades donde el frío será intenso:

Burgos y Soria (5ºC de máximao); Ávila, Pamplona, Segovia y Vitoria (6 grados); Cuenca, León y Teruel (7); Guadalajara, Logroño, Palencia y Valladolid (8), y Huesca, Oviedo y San Sebastián (9).

En el lado opuesto veremos cómo los habitantes y turistas de Santa Cruz de Tenerife disfrutarán de unos envidiados 22 grados y en otras ciudades del sur como Málaga alcanzarán los 20 grados, una temperatura perfecta para ir a pasear a la playa.

Con #nevadas mejor evitar conducir.



Pero si has de hacerlo, usa #neumáticos de invierno o usa #cadenas.



Y en este enlace encontrarás algunos consejos de conducción con nieve

Dónde nieva

Aragón hay nivel naranja por nieve en determinados puntos del Pirineo que dejarán espesores de 20 centímetros en 24 horas.

Cantabria tiene alerta por nevadas. Alcanzarán 20 centímetros por encima de 600-700 metros. La cota puede llegar a bajar hasta los 400-500 metros.

País Vasco hay nivel naranja también por nieve en todas las provincias con espesores entre 15 y 10 centímetros en 24 horas por encima de 500 y 300 metros.

Asturias ha activado la alerta por nevadas de 20 centímetros en la cordillera Cantábrica y en Picos de Europa en una cota de 800 metros.

Navarra el aviso por nieve afecta a la vertiente cantábrica.

Pirineo con acumulaciones de unos 20 centímetros por encima de 800-900 metros.

Castilla León. Las nevadas serán de 5 centímetros.

La nieve está dificultando el tránsito en algunas carreteras, según informa la DGT. Antes de salir se recomienda llevar cadenas para la nieve y comprobar el estado de las carreteras para no tener un susto.

¡¡ATENCIÓN #NIEVE!!

Muchos problemas en A15 cortada en #Irurtzun. Recomendamos desvío por A10.

N121A cortada para vehículos pesados, que deben ir por la #Barranca.

Mira las cámaras en https://t.co/vBe3cxFT3D pic.twitter.com/iwKw3YZQqd — Policía Foral - Foruzaingoa (@policiaforal_na) April 1, 2022

Hasta cuándo hará tanto frío

Lo peor será este fin de semana. El frío polar nos acompañarça hasta el lunes 4 de abril. El martes 5 de abril llegará una nueva borrasca con lluvias y vientos pero las temperaturas no serán tan gélidas. La borrasca que entra a principio de la semana que viene trae una masa de aire cálido. La nieve se mantendrá pero ya en cotas altas. Queda aguantar unos cinco días este episodio de frio invernal para iniciar la recuperación de las temperaturas.