Dabiz Muñoz anuncia una sorpresa gastronómica para esta Semana Santa: “Esto os va a joder la puta vida”

A estas alturas Dabiz Muñoz no tiene que demostrar nada. Es uno de los chefs más admirados de nuestro país y, entre sus cualidades, está la constante reinvención. El marido de Cristina Pedroche siempre tiene nuevas cosas con las que sorprendernos y acaba de presentar una nueva.

“¡¡Sorpresa!!😜 Esto no os lo esperabais, eh 🤣🤣 Va a ser una Semana Santa muuuuy Goxa🔥🔥🔥”, anunciaba en redes junto a un vídeo en el que nos presenta sus torrijas xo. Sin duda, uno de los dulces más típicos de estas fechas que dan mucho juego.

Él no ha dudado en definir las suyas, son “creativas, sexys, chispeantes, hedonistas y adictivas”, aseguraba antes de dejar claro que “esto os va a joder la puta vida otra vez”. No ha dudado en ponernos los dientes largos mostrándonos uno de los packs. En cada caja vienen dos torrijas que no ha podido resistirse a probar. “Fucking mama, esto es pura crema”, decía mientras se metía a la boca una de sus creaciones sin parar de gemir.

Un placer con instrucciones

Ha explicado que las torrijas llegan acompañadas con dos salsas, una de chocolate con moles mexicanos, “que te transporta directamente a Tulum”. La otra es una crema de nata con limones “que contrasta, rompe la acidez, rompe cerebros y rompe esquemas”.

Una torrija tradicional llevada a otro nivel con ingredientes como el miso, pero con un sabor de esos que nos llevan a casa. “Sabe a galleta recién horneada”, explicaba él. No ha dudado en dar todas las explicaciones posibles para disfrutar al máximo de su nueva creación.

Y después de probarla de varias formas no ha podido evitar ponerse a bailar, según él, el efecto que va a producir en todos los que la prueben esta Semana Santa. No han faltado las llamas de Cristina Pedroche que seguro que ha sido de las primeras en probarlas.