La increíble reacción de esta comensal en 'First Dates' al conocer su cita

El dating show más atrevido y anecdótico de Cuatro vuelve a sorprender a los espectadores con comensales dispuestos a enamorarse y compartir nuevas experiencias. First Dates se asegura de que la flecha de cupido no falle, pero a veces no solo basta con eso. La falta de química y el primer contacto visual pueden condicionar que ya no surja esa chispa. Y esto es lo que les ha pasado a Mirtha (30 años) y a Raúl (45 años), que han acudido para ver si encontraban el amor y... ¡Habrá que esperar al final para saber si eran simples prejuicios!

Mirtha ha acudido al programa para sentir esa pasión porque ha confesado que: "Nunca se ha enamorado". Raúl, por su parte, ha expuesto que su: "Hábitat natural es estar en pareja". A priori, los objetivos coinciden, pero el primer fiasco se ha confirmado al instante de verse: la joven ha dejado claro con un gesto de desagrado que su cita no era lo que esperaba. Para más inri, Mirtha ha declarado a la audiencia: “Si yo fuese por la calle y me encontrarse con Raúl no lo miraría ni me acercaría”.

Carlos - Hola Mirtha bienvenida te guardo el abrigo?

Mirtha - Hola Carlos el abrigo no… pero si me sujetas este neonato que traigo que tengo una cita 🤣🤣🤣 #FirstDates31M pic.twitter.com/0vo81JSaUe — Sr_Atlas (@SrAtlas3) March 31, 2022

Pese a este primer contacto, ambos han decidido darse una oportunidad y disfrutar de una velada, que ha sido cuanto menos peculiar. Durante la cena, Mirtha ha explicado que tiene 3 hijos y que, el último, tiene tan solo dos meses, además de que han pasado solo dos semanas desde que lo ha dejado con su pareja y Raúl, alucinado y sin dar crédito a la declaración la pregunta: “Cuando acabas una relación creo que hay que dejar un tiempo para ti, para conocerte y por supuesto, para empezar con otra persona; pero dos semanas me parece muy poco”, ha declarado con un tono de asombro.

#FirstDates31M

La cara que se le ha quedao cuando se ha enterado de que hace 2 semanas que está soltera🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/vrHWdEp8ah — Amargaíta me tenéis (@TeneisMe) March 31, 2022

El resto de la cita ha sido una montaña rusa porque literalmente ha atravesado todo tipo de emociones: sorpresa, incertidumbre, un largo ataque de risa y algún que otro silencio incómodo... Por lo que ha pasado de todo y así, ya era complicado confirmar que la cita pudiese dar un giro de 360º.

Mirtha ha sufrido constantemente un ataque de risa floja tras otro, algo que le ha impido entablar una conversación seria con Raúl, que se ha empezado a impacientar y ha llegado hasta dudar de si ese ataque era más bien propio de los nervios o de la tensión. Finalmente, han podido charlar sobre lo que buscan en una pareja y una vez más, las primeras impresiones no se han equivocado porque efectivamente ambos se han sorprendido para mal. Raúl busca: “Una mujer con más curvas y de otro estilo” y Mirtha ha afirmado: “Me gustan más altos y que tengan pelo...No he sentido lo que tenía que sentir al verlo”.

-No me gustan los hombres sin pelo.

- A mi no me gustan las mujeres sin neuronas #FirstDates31M pic.twitter.com/rt1RHUkA1D — Chary García (@charygar) March 31, 2022

Dos trenes que estaban destinados a chocarse era imposible que pudieran congeniar por lo que finalmente, de mutuo acuerdo, han decidido encontrar el amor por separado. Solo esperamos que la próxima vez tengan más suerte o al menos, puedan charlar más discernidamente.