Ante el asombro de Nagore Robles, Rosario confirma su relación con Stiven en ‘Baila conmigo’

El estreno de Baila conmigo, el programa de Nagore Robles en el que los participantes van a encontrar el amor, se estrenó el pasado miércoles con Álvaro Boix y Lucía Sánchez como protagonistas. En ese primer programa pudimos ver cómo ella vetaba un mensaje que había dejado grabado su ex, Isaac Torres.

Por su parte, Álvaro se reencontraba con Rosario, la que fue su novia durante cuatro años hasta que llegaron a La isla de las tentaciones. Su ruptura fue una de las más emotivas. Se notaba que había mucho cariño entre ellos, pero una manera de quererse muy tóxica.

Ese primer programa de Baila conmigo terminaba con el reencuentro sorpresa de la pareja. En el segundo programa ya hemos podido ver cómo han llevado eso de volver a verse cara a cara después de varios meses sin hacerlo.

“Lo único que no esperaba de ti es que vinieras otra vez a echar mierda”, le decía Álvaro visiblemente mosqueado. En medio de esa discusión Rosario aseguró que la estaba confundido porque su etapa sí se cerró, “hasta el punto de que yo tengo otra pareja y tú estás conociendo a otras chicas”.

La nueva pareja de Rosario

Una afirmación que ha llamado la atención de Nagore que no pasó la oportunidad de preguntar por esa nueva pareja. “Yo no había dicho nada aún, porque todavía no era oficial, pero a día de hoy puedo decir que sí y estoy con Stiven y estoy más feliz que en mucho tiempo”, confirmaba.

“Stiven, no, ¿en serio?”, le preguntaba asombrada Nagore que recordaba que él fue tentador de Tania en República Dominicana y que consiguió tener algo con ella una vez de vuelta a España para disgusto de Alejandro Nieto. Pero aquello no funcionó.

“No nos lo esperábamos, ninguno de los dos. Una noche tuvimos un desliz y a partir de ahí nos enganchamos”, explicó, “yo sabía que tenía una relación con Tania cuando yo salía con Stiven y con Suso, pero es verdad que nunca habíamos tenido nada más allá de una amistad”.

Nagore quiso saber si estaba enamorada y ella admitió que “estoy ilusionada. Estoy feliz”. Y Álvaro delante escuchándolo todo. Alguno podría pensar que sus palabras le afectan, pero él aseguró que “me alegro por Rosario. Me alegro de que esté bien, que su relación esté super bien”. Unas palabras que Rosario le ha criticado porque fuera de cámaras dice otras cosas. El principio de otra discusión que ha tenido que cortar Nagore aconsejando a Álvaro que se acostumbre porque a La mansión del amor pueden llegar todo tipo de visitas inesperadas.

Veremos si consigue finalmente encontrar un amor que le haga olvidarse de Rosario.