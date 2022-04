Sale a la luz el mensaje de Isaac Torres ‘El Lobo’ que Lucía Sánchez no quiso ver en ‘Baila conmigo’

La historia de Isaac Torres ‘El Lobo’ y Lucía Sánchez ha tenido muchos capítulos. Algunos de absoluta felicidad y otras, de todo lo contrario. Lo que está claro es que nunca ha estado exenta de polémica. Todo empezó en La isla de las tentaciones.

Lucía entró con su novio de aquel entonces, Manuel González, pero no tardó en llegar la ruptura cuando el gaditano fue infiel. Ella encontró en Isaac un amigo con el que superar aquellos duros momentos. Pero Isaac a quién estaba tentando en aquel momento era a Marina. De hecho, acabaron juntos.

Pero aquello acabó convertido en un triángulo amoroso llenos de enfados y malentendidos. Marina e Isaac acabaron rompiendo y Lucía e Isaac comenzaron una relación que les llevó juntos a La última tentación. Allí también tuvieron líos, pero una vez fuera volvieron a darse una oportunidad.

Pero lo que no empezó bien no podía acabar bien, y ahora Lucía no puede más que despotricar sobre su ex al que ha confesado en Baila conmigo, que se encontró desnudo en la cama con su amante en la casa que compartían. Sin duda, una imagen muy desagradable, pero evidente.

Ahora ella busca el amor en el nuevo programa de Nagore Robles. Eso sí, avisaba que estaba dispuesta a abandonar si aparecía cualquier cosa que tuviera que ver con Isaac. Pero claro, eso era imposible y ya en el primer programa le ofrecieron la oportunidad de ver un mensaje que le había dejado grabado en vídeo.

"No lo quiero volver a ver nunca más. Yo cosas malas en mi vida no quiero y él es el cáncer de mi vida. Tanto que no quiere saber nada de mí, ¿para qué viene aquí? ¿Para sus minutitos de gloria? Vete a tu casa", reaccionaba ella ante el ofrecimiento. Finalmente vetó el vídeo y no lo vio.

El mensaje de Isaac

Pero claro, fuera de La mansión del amor, es otra cosa y nosotros sí que hemos podido ver el mensaje de El Lobo. "Lucía, cariño, me paso por aquí para desearte suerte en tú nueva etapa de soltera, que sé que tenías ganas. Espero que encuentres a alguien, que va a ser complicado porque después de estar conmigo se te van a quedar todos pequeños", decía con esa chulería que le caracteriza.

"Te deseo muchísima suerte. Que me dejes la mansión calentita para que cuando llegue papá tiene que conocer a su Caperucita. Te mando un besazo enorme bombón", terminaba diciendo. Unas palabras que hubieran encendido a su ex, sin duda.

¿Logrará Lucía olvidarse de él y encontrar un nuevo amor?