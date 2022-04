Karol G: 7 canciones románticas con las que te enamorarás enseguida

Karol G es, sin duda, una de las artistas latinas más cotizadas de la industria musical y del género urbano. Muchos de sus temazos se han convertido en la banda sonora de millones y millones de fans de todo el mundo: Bichota, Tusa, Sejodiotó o Mamiii son algunas de ellas. Y es que Karol siempre ha tenido una imagen de chica empoderada que lo rompe con todo, pero también tiene su lado sentimental como todos.

Así es como desde LOS40 te dejamos 7 canciones en los que la colombiana nos ha entregado su corazón y nos ha cautivado desde el primer momento:

1. Eres Mi Todo con Kevin Roldán

En 2017, los colombianos Karol G y Kevin Roldán se unieron en una canción de lo más urbana, pero con un mensaje de amor muy tierno: "Tú eres mi todo. Todo lo hago por este amor", canta Karol. El tema formó parte del disco Unstoppable (2017) de la colombiana y con la que dejó a más de uno con las ganas de enamorarse.

2. Lo Sabe Dios

"No sé que pasó, no sé si se acabó el amor; hoy puedo decir que nunca lo sintió. Lo que me costó entender, eso solo lo sabe Dios; no sé qué pasó, no sé si se acabó el amor; hoy puedo decir que nunca le importó", canta Karol G al comienzo de la canción. Y es que Lo Sabe Dios es una de esas canciones no muy conocidas de la cantante, aunque se encuentre dentro de Unstoppable (2017). En ella nos cuenta la historia de un desamor imposible de no olvidar y que claramente deja ver el lado sentimental de Carolina.

3. Si Te Confieso

Si Te Confieso salió en los inicios de la colombiana, en 2014 llegó a cautivarnos con una bonita historia de amor de dos personas que terminan dándose cuenta de que están hechos el uno para el otro. ¿Cómo resistirnos ante semejante ternura?

4. Culpables con Anuel AA

Karol G y Anuel AA nos demostraba su amor en redes sociales. Les veíamos muy felices y como no, lo iban a ser trabajando juntos. En 2019, la pareja nos regaló Culpables de su disco Ocean (2019) que, al ser una canción con una letra sorprendente, no dejaba de ser la prueba de amor de los cantantes latinos.

5. Ocean

"Me siento grande por ti. Y aunque lo intentara no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero volvería a por ti, por ti", canta en el estribillo Carolina. Ocean también de su álbum homónimo de 2019 era una carta de amor para quien era su pareja en ese momento: Anuel AA. Incluso el videoclip del tema es una película bonita que deja a más de uno con los ojos brillosos.

6. Créeme con Maluma

Parece que el disco Ocean está repleto de canciones de amor con la esencia urbana de la cantante. Y es que Créeme junto con Maluma es otra de aquellos temas que te hacen bailar y a la vez pensar en ese amor que se ha ido de tu lado y quieres que vuelva, como el caso de la pareja de artistas.

7. Dices Que Te Vas con Anuel AA

Dices Que Te Vas se puede decir que es la canción más romántica de la pareja. Y es que los cantantes nos abrieron su corazón con esta balada que te sobreencoge el estómago. Y como no, el tema también forma parte de su disco Ocean. Perfecta para dedicársela a esa personita especial.