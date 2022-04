Marc Seguí hizo temblar a LOS40 Primavera Pop 2022 con 'Tiroteo' y ‘360’

Marc Seguí ha vuelto a LOS40 Primavera Pop. El mallorquín voló desde su isla hasta la capital para no perderse el festival de festivales pop y la verdad es que menos mal que lo hizo. Seguí interpretó ante el público de LOS40y el WiZink Center sus hits Tiroteo, y 360 protagonizando uno de los momentos más movidos de la noche.

Además de la reacción del público de Madrid, los números avalan que estos dos temas de Seguí son todo un éxito del momento. Tiroteo suma ya más de 300 millones de reproducciones en Spotify entre su versión Remix y la clásica; mientras que 360, el tema que lanzó en noviembre de 2021, ha sido escuchada a través de Youtube por más de 1,4 millones de personas y por casi 7 en Spotify.

De la actuación de Marc Seguí en este Primavera Pop cabe destacar su escenografía. El show del de Mallorca ha estado marcado por un increíble juego de luces que han generado un efecto óptico en forma de espiral y que ha dejado con la boca abierta a todos los presentes

Justo cuando Marc Seguí estaba a punto de terminar su interpretación de 360 paró su actuación en #LOS40PrimaveraPop 🌸 al ver a una persona del público desmayándose pic.twitter.com/qUbHsrCFS1 — LOS40 (@Los40) April 1, 2022

Además, como no podía ser de otra manera, Marc Seguí llegó a LOS40 Primavera Pop luciendo outfit. Al cantante le encantan los abrigos voluminosos, los peinados extravagantes y los colores vivos. Lo suyo no es precisamente la discreción y eso nos ha vuelto a quedar claro a todos. Seguí optó en esta ocasión por un total look vaquero blanco con flores en tonos morados y amarillos con el que ha puesto un punto primaveral a esta fiesta que, pese a ser en abril, se celebró ante un inusual frío.

Por último, cabe destacar el gesto que el artista tuvo sobre el escenario. El mallorquín advirtió desde las tablas que algo pasaba entre el público y no dudó en parar su show para pedir ayuda y que la asistencia médica del estadio pudiese atender a una persona que parecía no encontrarase bien.

Un gran momento para Marc Seguí

Con apenas 24 años, Marc Seguí está atravesando uno de sus mejores momentos musicalmente hablando. Su canción 360 está sonando en la lista de LOS40 y al igual que Lola Índigo, quien también estuvo anoche dándolo todo sobre el escenario del WiZink Center de Madrid, acaba de llegar de tocar en el Loolapalooza de Argentina y en el de Chile.

“Y pensar que hace dos años estaba doblando ropa en un almacén… Gracias por acompañarme en esta aventura amigos”, llegó a decir el propio Seguí cuando regresó a España después de los grandes conciertos en Latinoamérica.

De hecho, el cantante de Tiroteo no ha dudado en hacer públicas en varias ocasiones que se siente profundamente agradecido por todo lo que le está pasando últimamente, especialmente todo lo que ha llegado después de que a finales de 2021 estrenase Pinta y Colorea, su primer disco y el proyecto que le llevará próximamente a Santiago de Compostela, Burgos, Madrid, Murcia, Sevilla, Granada y Zaragoza.