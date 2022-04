Del premio roto de Adele a la cancelación a Kanye West: las principales polémicas de los Premios Grammy

Los amantes de la música están de enhorabuena. La nueva edición de los Premios Grammy está a la vuelta de la equina. Se celebran este 3 de abril, aunque en España es a las dos de la mañana del 4 de abril.

En LOS40 ya estamos calentando motores para esta gala. Y es que tras conocer la lista de actuaciones confirmadas, nadie va a querer perdérsela. Pues bien. Hemos querido echar la vista atrás y repasar algunos de los momentos que han marcado la historia de estos premios. En concreto, se trata de las polémicas que aún siguen recordadas. ¡Seguro que alguna te suena!

Drake y The Weeknd, cabreados con los Grammy

Ocurrió en 2021. El rapero y el cantante canadienses mostraron su desacuerdo con estos premios tras conocerse las nominaciones. El primero de ellos sí formaba parte de la lista, pero pidió que se le retirasen todas estas nominaciones sin dar explicación alguna. Aún sigue siendo un misterio. En el caso de The Weeknd, sí manifestó públicamente su enfado tras no recibir ninguna nominación, dejando claro que no existía ninguna transparencia en la elección de esta lista. Él se dirigió a los "comités secretos". Lo cierto es que no son los únicos que han mostrado su desacuerdo en la historia de los Premios Grammy. Justin Bieber y Zayn Malik también lo han hecho.

Adele y su premio roto

Lo que nadie esperaba cuando Adele se subiese al escenario para recoger su premio a Mejor Álbum en 2017 es que se fuese con un premio roto. Pero esa es la realidad. Su disco 25 fue galardonado y para sorpresa de la artista y de todos, cuando lo agarró, se partió en dos. Su cara lo decía todo. Lo curioso de esta historia es que Beyoncé también estaba nominada a esta categoría por Lemonade y en la rueda de prensa posterior, Adele señaló que era hora de que Queen B ganase un Grammy. En las redes sociales y medios de comunicación surgieron todo tipo de teorías: ¿rompió Adele su Grammy a propósito al considerar que no lo merecía o fue accidentalmente? La polémica sobre las barreras raciales estaba servida.

Adele y su premio roto / Kevork Djansezian (Getty Images)

Kanye West, vetado

Una de las más recientes, sin duda, es la del veto de Kanye West de los Grammy por su conducta en redes sociales. Y es que sus mensajes dirigidos a su exmujer Kim Kardashian y su actual pareja Pete Davidson no tienen límites. Pero el comentario racista que dedicó a Trevor Noah fue lo que hizo que su cuenta acabase suspendida durante 24 horas. Esto fue la gota que colmó el vaso de la Academia, que ha decidido vetarlo para esta nueva edición que se celebra el 4 de abril.

El enfado de Miley Cyrus con Radiohead

Era el año 2009. Miley se subió al escenario de los Grammy para interpretar Fifteen con Taylor Swift. Pero quería terminar la noche cumpliendo otro sueño: conociendo a uno de sus ídolos, la banda Radiohead. Pero el sentimiento no era mutuo. Al parecer, cuando comentaron al grupo que Miley quería conocerlos, su respuesta fue algo así como 'nosotros no la queremos conocer a ella', que llegó a oídos de la artista, que poco después declaró en un programa que "Radiohead apestan". Pero la cosa no se quedó ahí. Ellos contestaron que "algún día aprenderá a no ser tan narcisista y egocéntrica".

Y tú, ¿qué polémica recuerdas?