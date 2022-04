Daddy Yankee: ¿Cuál es el origen del nombre de uno de los iconos del género urbano?

Daddy Yankee es y siempre será uno de los mayores iconos de la música urbana y de la industria musical. El boricua ha conseguido mucho con el paso de los tiempos hasta posicionarse como uno de los mejores de la música. Y es que no es para menos. Muchas de sus canciones han sido la banda sonora de millones y millones de fans de todo el mundo. ¿Cuántos no habremos cantado a pleno pulmón canciones míticas como Gasolina, Lo Que Pasó, Pasó, Llamada de Emergencia, ¿Qué Tengo Que Hacer? o Ella Me Levantó? Ya os decimos que muchísimas personas.

Sin embargo, uno de los reyes del reggaetón dio una terrible noticia el pasado 21 de marzo. El puertorriqueño anunciaba su retirada, siendo Legendaddy su último disco. El último trabajo que pondría fin a una carrera de 32 años y con el que se despedía un grande del género. Sin duda, el nombre de Daddy Yankee seguirá sonando por mucho más tiempo porque un icono es muy difícil de olvidar.

Daddy Yankee, uno de los grandes del género urbano

Ahora bien. ¿Sabemos de dónde proviene el nombre de Daddy Yankee? Si no lo sabes, este es tu artículo. Muchos conocemos el nombre en la vida real del cantante: Ramón Luis Ayala. Aunque algunos de sus familiares le llaman por el nombre de Raymond. No obstante, en numerosas entrevistas, el artista ha tenido que dar explicaciones sobre el significado de su apodo artístico. Y aquí va la historia.

Resulta que el nombre Daddy proviene de su rapero favorito, Big daddy Kane, además de que significa 'padre' en español. Por su parte, 'Yankee' que es el nombre que le sigue a Daddy es el que más ha acaparado la curiosidad de sus fanáticos. El artista confesó que se trata de un homenaje al equipo de béisbol del que siempre ha sido fan. Asimismo, este nombre se refiere en Puerto Rico a "persona que consigue sus logros".

Está claro que su renombre seguirá creciendo por mucho tiempo más y su música siempre permanecerá en nuestros corazones.