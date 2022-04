A estas alturas, cualquiera que conozca a Pilar Rubio un mínimo, sabe la pasión que siente por la música. Pero no por cualquiera, la que le vuelve loca es la música rock y el heavy metal. Lo dejó claro cuando los invitados musicales de honor en su boda fueron Europe. Pero también, cada vez que la vemos acudir a algún concierto o lucir la camiseta de alguno de esos grupos que le gustan tanto.

Ahora que vive en París, ya la hemos visto recrear unas fotos de David Bowie. Pero también ha dado rienda suelta a su nostalgia tras visitar el Hard Rock Café de la capital francesa.

“Hoy me he encontrado esto en el @hrcparis y han venido a mi cabeza muchos recuerdos. Esta gira de Guns n’ Roses, Use your Illusion Tour fue apoteósica”, recordaba junto a una foto en la que podemos verla delante del cartel de aquella gira junto a uno de sus hijos.

Recuerdos

“Yo ahorré durante meses para comprarme la entrada y a las 9 de la mañana con un sol de justicia estaba una servidora en el Vicente Calderón esperando que abrieran las puertas para ponerme en primera fila”, recuerda sobre aquel momento fan con uno de los grupos de su juventud.

Después de leer lo que escribe, a uno le entran ganas de irse ya mismo de concierto. “La emoción de ver a tus ídolos a escasos metros de ti es inigualable. A partir de ese verano del 93, no he dejado de ir a conciertos y festivales porque es lo que más me gusta del mundo”, confiesa.

Ha pasado tiempo desde aquel Guns ‘N Roses y las circunstancias de su vida han cambiado mucho. “Empecé yendo con mi madre porque yo era pequeña y a partir de ahora espero poder ir con mis hijos para poder transmitirles el amor por el Rock 🤘💥”, admitía. Así que, ahora le tocará ir con sus pequeños de concierto. Teniendo esa madre, está claro qué tipo de conciertos serán los que disfruten.