Halsey tiene un poco gafados los Grammy y se tuvo que marchar antes de tiempo

Halsey apareció deslumbrante en la alfombra roja de los Premios Grammy 2022. Iba con un espectacular vestido de Pressiat combinado con un llamativo y favorecedor tocado. También llevaba zapatos de Stuart Weitzman y joyas de Tiffany & Co. Nada hacía presagiar que momentos después tendría que abandonar la gala.

Se marchó e informó poco después desde sus stories. “No me sentía muy bien, así que me fui temprano", compartió en redes. Estaba nominada en la categoría de mejor álbum de música alternativa, pero se fue a casa con las manos vacías. Eso sí, había una actuación que no quería perderse y no lo hizo.

Una vez en casa publicó un selfie dando las gracias y dejando claro cuál eran los artistas que le llamaban la atención de la gala de este lunes: “Tenía que ver a BTS... Voy a comer pasta y dormir. Gracias por todo, amor por todos".

Avisado

Ya lo había avisado un día antes. “La última vez que asistí a los Grammy fue en 2017 y fue 3 días después de mi primera cirugía de Endometriosis. Caminé por la alfombra con mis puntos todavía puestos 😅”, recuerda sobre lo que ocurrió hace cinco años.

Desde entonces por unos motivos u otros no había vuelto a asistir a la gala de estos premios, hasta este 2022. Pero había obstáculos. “Por suerte, asistiré mañana por primera vez en años y me operaron nuevamente (lo adivinaste) hace 3 días. Solo publico esto para decir, si me veis, sed amables jajaja, soy frágil. Frágil pero emocionada:) “, compartía para avisar de que no podría ser todo como esperaban muchos.

Lo importante es que está bien y que se sigue recuperando y sus seguidores le han mandado muchos ánimos. Ah, y en la alfombra roja la vimos estupenda, nadie podría haber adivinado que estaba pasando por un post operatorio. Eso sí, antes de irse le dio tiempo a saludar a Billie Eilish o a Olivia Rodrigo con los que se dio fuertes abrazos.

Olivia Rodrigo y Halsey, cariñoso encuentro en los Grammy 2022. / Emma McIntyre/Getty Images for The Recording Academy

Esperemos que la próxima vez pueda acudir en mejor estado a los Grammy para quitarse ese sambenito de gafados.