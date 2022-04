Billie Eilish, muy aplaudida por su homenaje al recién fallecido Taylor Hawkins de Foo Fighters en los Grammy

Billie Eilish, al igual que Olivia Rodrigo, llegaba a la 64º gala de los Premios Grammy con muchas opciones. Ambas partían con siete nominaciones. Finalmente, Rodrigo se llevó tres estatuillas mientras que Billie Eilish se volvía a casa con las manos vacías.

Pero con la satisfacción de haber pasado una gran noche y haberse subido al escenario a interpretar Happier than even junto a su hermano Finneas que tampoco se llevó el premio a mejor artista nuevo.

Ya desde su llegada a la alfombra roja llamó la atención y no por su diseño totalmente en negro sino por ser de las pocas que se atreven a posar en un evento así con botas y calcetines a la vista. Ella, a su estilo, como es habitual.

Actuación con homenaje

En cuanto a la actuación, siguió apostando por el negro, pero en esta ocasión con una camiseta XXL que llevaba grabada en grande la cara de Taylor Hawkins que fallecía hace tan solo unos días. Ya al final de su actuación y mientras su hermano se marcaba un solo de esos para aplaudir, ella no dejaba de señalarse la camiseta para que todo el mundo tuviera presente al batería de Foo Fighters.

Por cierto, que la banda de rock sí que recibió varios premios. Dave Grohl y compañía, que han suspendido lo que les quedaba de gira, recibieron los premios a mejor álbum, canción e interpretación rock.

Volviendo a la interpretación de Billie Eilish, la comenzó sumergida hasta los tobillos en agua en una habitación donde transmitía emoción con la parte más suave de su canción. Ya cuando la ira explotaba, estaba en el tejado donde no paró de dar saltos y donde cayó una buena lluvia artificial.

Una noche divertida

No fue su único gran momentazo de la noche. Está claro que se lo pasó en grande, sobre todo cuando Jon Batiste, el gran triunfador de la noche, se subió en su mesa en mitad de su actuación. Eilish no podía estar más emocionada y no podía jalear más a su compañero.

Sin duda, sin premio, pero una gran noche para la joven cantante.