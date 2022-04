Primeras cifras de taquilla de ‘Morbius’: ¿nuevo fracaso de Sony, o el principio de una nueva saga?

Morbius lleva lista desde 2020, aunque la pandemia ha provocado varios retrasos que la han hecho estrenarla el pasado 1 de abril. Sin embargo, no parece que este sea el motivo para que los fans se hayan tomado tan mal su estreno, al menos de forma generalizada. Aunque las cifras no casan con ello.

La película dirigida por Daniel Espinosa no ha gustado a los seguidores de Marvel Studios, y tampoco a gran parte de la crítica. El largomentraje es otra apuesta del género superhéroes con tintes de terror, alejada de lo que firma la factoría de Los Vengadores pero muy cerca de Venom -tal vez estas sean las claves de su mal recibimiento-. Las primeras reacciones en redes sociales fueron un auténtico desastre, siendo los mejores comentarios los que la tildaban de algo ya visto en otras películas del 'Spider-verse'.

Pero un fin de semana después de su gran estreno internacional, ya pueden hablar las cifras. Hay que recordar que Venom: Habrá Matanza existió gracias al respaldo de taquilla que tuvo la primera parte -y que de hecho, volvió a tener, pues esta secuela prácticamente consiguió multiplicar por cinco su presupuesto inicial-, por lo que el juez más importante del proceso es la recaudación global de la misma.

En el caso de Morbius, ya hay datos: si se suman los números internacionales, la película ya ha reportado 84 millones de dólares de taquilla a nivel mundial. Para valorar de verdad la rentabilidad de la cinta, hay que tener en cuenta que su presupuesto -sin contar márketing posterior al rodaje- ascendía a 70 millones de dólares.

Parece que, ciñíéndose a lo que ya se sabe, Morbius ya habría superado su recaudación inicial. Por tanto, la película está salvada de considerarse un fracaso -si se relaciona dicho concepto a pérdidas que podría haber ocasionado a Sony Pictures-, aunque parece estar muy alejada de considerarse un éxito del que sacar más secuelas.

El mismo Jared Leto declaró a LOS40 que el recibimiento del público era clave para determinar el futuro del personaje, aunque lo cierto es que este tipo de género es muy agradecido con sus personajes. Pese a que su película no haya tenido el éxito que se espera de un proyecto como el suyo -aunque lo cierto es que ha superado ligeramente las expectativas previstas-, las escenas post-créditos de la misma podrían apoyar la teoría de verle de nuevo.

Aún quedan semanas para determinar la taquilla total de la película hasta que se retire de la cartelera mundial, pero es evidente que su crecimiento no será exponencial. Más allá de esto, solo queda esperar a conocer más noticias sobre el futuro de Sony y si esto les hace tener en cuenta algún cambio significativo con respecto a sus próximos proyectos de índole similar, Kraven y Madame Web.

En cuanto a la taquilla española, parece que el vampiro no ha podido hacer frente al erizo azul más veloz de todos los tiempos, Sonic. SONIC 2: La Película se ha impuesto como primera opción entre los espectadores de nuestro país llevando a las a más de 300.000 personas; siendo el segundo estreno con calificación para todos los públicos más visto de la pandemia, solo por detrás de Spider-Man: No Way Home.

Morbius ya está en cines.