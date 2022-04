Pocos reporteros de guerra han tenido tanta repercusión mediática más allá de su faceta laboral que Sol Macaluso. La argentina demostró durante sus dos meses en Ucrania, que se puede informar de la guerra de una manera diferente. Muchos han criticado que se implique tanto y sea tan emocional dando las noticias, pero ella ha advertido que no tiene intención de abandonar su lado humano por muy periodista que sea.

Antes de periodista fue maquilladora y tal vez ahí fue cuando comenzó su faceta más influencer. El viernes pasado se pasó por Viernes Deluxe y Jorge Javier Vázquez mostró ese lado más frívolo de Macaluso que incluye una pasión que no conocíamos por el reguetón y el twerking.

Está claro que no tiene prejuicios ni se corta de mostrarse tal y como es y eso ha hecho que mucha gente se identifique con ella y su forma de trabajar. En el programa de Telecinco se echó unas risas y le aseguró a Jorge Javier que, aunque no busca a su media naranja, no le va mal en eso de ligar. Le gustan los hombres seguros y divertidos.

También confesó que desde que ha aumentado su popularidad le han salido muchos más pretendientes, pero que no le ha servido ninguno. Eso sí, confiesa que contestaría proposiciones por redes sociales.

Soraya Arnelas, otra de las invitadas del programa, no dudó en dirigirse a ella para asegurarle que “te admiro, eres maravillosa y te tenemos que dar las gracias por toda la información y por los riesgos que has corrido”.

Noche de fiesta

Y parece que en ese mundo musical ha encontrado una buena cantera de amigos. Después del programa se fue de fiesta y coincidió con muchos de los artistas que seguían con el subidón de haber participado en LOS40 Primavera Pop.

Socialité se hizo eco de su noche de fiesta y mostró las fotografías que circulaban por la red de ella con otros famosos como Lali Espósito, Ester Expósito, Omar Montes, Mau y Ricky, Lola Índigo o Belén Aguilera, entre otros.

“Me siente donde me siente seguiré siendo yo, con todo lo que eso implica: una profesional que se involucra, que lucha, que trabaja duro, que baila, que llora, que ríe… Una joven que aprende día a día y que tiene ganas de ir por mucho más”, aseguraba en redes poco después de un día tan completo.

Parece que tenemos una nueva influencer en escena.