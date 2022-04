Las novedades del próximo disco de Dani Martín y su reflexión sobre la industria musical

Dani Martín ha ofrecido en Instagram una completa actualización del estado de su nuevo proyecto discográfico en el que lleva trabajando algunos meses como ya os hemos contado en LOS40.com. A través de sus perfiles oficiales en las redes sociales, el madrileño ha querido sincerarse con su público y ha dado más novedades y detalles de cómo está siendo el proceso de grabación.

"Tengo medio disco nuevo grabado y no tiene pinta de tener duetos, suena más a Daniel y al Canto que nunca, pero creo que no suena actual. Las letras son súper personales. Me apetece salir de gira, pero no me apetece cantar más de dos días seguidos" empieza explicando el intérprete si bien deja claro que está en un momento vital de cierta pereza: "no me apetece hacerme fotos ni sacar una canción nueva".

Con su nueva aventura musical como solista en marcha y con su gira de presentación Qué caro es el tiempo aún con shows por ofrecer, el madrileño tiene ya la vista puesta en lo que será su próximo elepé. Sin embargo, puede que tengamos sorpresa antes del último momento: "Me apetece mucho hacer festivales este año, que nunca lo he hecho (...). En el Festival Río Babel hago mi concierto entero y en los otros también y, por último, no sé si hacer un Wizink o no para cerrar la gira".

Lo que le gusta a Dani Martín y lo que no le gusta

Dani Martín ha ofrecido en esta publicación una interesante reflexión sobre las 'obligaciones' que presuntamente están en vigor en la industria musical en estos momentos. Una opinión no exenta de polémica pero sincera y que se agradece ya que no siempre los artistas se atreven a hablar tan abiertamente.

"Hay que crear contenido; hay que estar atento a las redes; hay que sacar singles todo el rato que, si no, la gente se olvida. Hay que hacerse fotos nuevas, hay que hacer muchas entrevistas para promocionarse, hay que hacer muchos duetos en los discos. Hay que tener muchos seguidores, hay que hacer una campaña de marketing, hay que mostrar felicidad, hay que estar perfecto físicamente, hay que sonreír siempre, hay que estar en la onda que se lleve, hay que sonar actual. Hay que enseñar tu día a día, hay que tener una pareja y enseñarle al mundo la felicidad que compartes y, acto seguido, no volver a hablar en toda la cena porque hay que estar con el teléfono. Hay, hay, hay… ay, qué agotador" empieza explicando el artista.

Es el preludio para una oda a la libertad de hacer Lo que nos dé la gana con nuestra vida: "He cogido 5 kilos comiendo patatas fritas y dándome el permiso de disfrutar en este rato de vacaciones: dos tallas de pantalón he subido. No he estado atento a las redes sociales. A veces estoy triste y me encanta pegarme una buena panzada a llorar y luego sentir que no era para tanto. Me encanta el último disco de Fito y Fitipaldis, que suena súper rockabilly. No paro de escuchar ‘Mayéutica’, de Robe. Me ha cautivado Sara Socas. Hoy voy a cenar pasta. Llevo un mes sin hacer deporte porque tengo una rotura fibrilar y no pasa nada. Tengo un poco de pereza, la verdad. Me apetece aprender y escuchar a gente que sabe de cosas que yo no sé. He vivido una experiencia preciosa con unos amigos estas semanas atrás, conduciendo una furgoneta, porque la segunda cosa que más me gusta en esta vida es conducir una furgoneta".

Si alguien quiere conocer de cerca el perfil más humano de Dani Martín, este post en su cuenta oficial de Instagram desglosa lo que le gusta y lo que no le gusta al ex El Canto del Loco: "Me encantan los huevos fritos con patatas. También me gusta el sexo, el vino, estar tumbado en mi sofá, jugar al fútbol, hacer mudanzas, llevar personas de un sitio a otro y ayudarlas. Me encanta el arroz a banda, el vino tinto, mis padres, mear en el campo, ayudar a mis amigos. e encanta trabajar, me gusta madrugar y quedarme en la cama una hora. Me están saliendo granos, cada vez veo peor. Me duele el cuerpo al despertarme, pero estoy más feliz que nunca. Quiero mucho a mis amigo. Me encantan las siestas, me encanta seducir. No me gusta que me digan qué ropa tengo que ponerme para hacerme fotos".

Gustos musicales, gustos personales, fobias, filias, y la madurez que se va abriendo paso en cada palabra del intérprete: "Me encanta Residente. Me apetece mucho hacer festivales este año, que nunca lo he hecho. Me encanta la sobremesa muy larga. Odio hacer fotos, me encanta que me pidan un autógrafo. No me gustan las cosas que están de moda. Me encanta tener 45 años y ver que me salen canas, algunas arrugas, ir a terapia. Me jode que, cuando paso por la puerta de un instituto, ya no me griten como antes. Jajajajaja, eso es el ego!! Odio el túnel de la M30. No me gusta ser simpático después de la siesta, no me gusta Putin ni los debates con gente que sabe de COVID, volcanes, guerras, huelgas y temporales. No me gusta Putin otra vez, no me gusta la gente abusona. Me encanta las margaritas, partirme de risa. Creo que por dentro aún soy un niño pequeño. Coque Malla me emociona cada vez más. No me gusta Putin. Me encanta mi amiga María Amaro cada día más".

Dani Martín ha reservado también un pequeño espacio para volver a darle importancia a la salud mental en nuestro día a día: "El psiquiatra y mi trabajo me han salvado la vida. Creo que las redes sociales están haciendo daño a muchas personas. No me gusta ser famoso. Me gusta hacer canciones. A veces, me gusta ser famoso. Putin es mala persona. Me encanta la tortilla de patatas, el ali oli. No me cae bien Will Smith desde el otro día. Me encanta Rafa Nadal. Me encanta ir vestido de negro. Me encanta Rosalía, me parece lo más. Me encanta Penélope Cruz. Me gusta mucho la humildad de Modric. Me encanta Lemar. Me gusta ir al fútbol con mi padre, me encanta desayunar tortilla francesa. No conozco a casi nadie en 'Novedades Viernes' de Spotify, y me encanta escuchar para conocerlos y sentirme que ya no soy el del Canto del Loco con 24 años. Pd: Putin ponte videos de gatitos y mastúrbate más, te vendrá bien, o pide que te abracen. No me gusta la gente que habla mal de los demás. De Putin, sí."