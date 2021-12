El detalle del público del concierto en Madrid que ha dejado a Dani Martín casi sin palabras

La gira Qué caro es el tiempo de Dani Martín nos está dejando espectaculares imágenes con llenazos y momentos únicos dentro de la carrera del solista madrileño. Un reencuentro del músico con su público del que está dejando constancia minuto a minuto en sus redes sociales y que nos deja detalles tan bonitos como el que vivió en su último show en Madrid.

Después de sus dos primeros directos en la capital, el intérprete viajó a Málaga y Bilbao antes de volver para cumplir con otra doble cita en su ciudad natal. Y durante su concierto del 19 de diciembre quiso dejar testimonio de una situación que tiene un gran significado para él.

"Gracias por estos 21 años, por demostrarme la fidelidad y el amor que pude sentir anoche. Las personas que vinisteis ayer llevabais 2 años aguantando las entradas y demostrasteis una educación ejemplar. Para mí, las canciones y vosotros sois los verdaderos protagonistas de esta historia. Gracias por hacer realidad mi sueño. Nos vemos el 29 de diciembre" posteó Dani Martín a través de su perfil oficial en Instagram.

El que fuera líder de El Canto del Loco está insistiendo en todos y cada uno de sus shows en el gran comportamiento de sus seguidores madrileños que están cumpliendo a rajatabla los protocolos de seguridad contra el virus: "Os dejo toda la info para que los conciertos de este fin de semana sean seguros!! Usad mascarillas, llevad a cabo lo que se nos pide por ley. Seamos cívicos como lo hemos sido siempre. Hemos demostrado que sabemos hacerlo como nos lo piden (...). Ayer volví a vivir vuestro civismo de cerca, todo el mundo cumpliendo con lo que nos piden. Me siento muy orgulloso de tener un público así. Fueron dos horas de emociones y sonrisas. Nos merecemos vivir, pero de momento esta es la mejor manera de todas. Gracias por ser así, os quiero!!!! Hoy repetimos, vamos a por nuestra cuarta noche en el @wizinkcenter!!!"

¿El resultado? Noche tras noche de pura música y magia"Lo de anoche fue mágico, único. Nos reencontramos mi Madrid y yo. La ciudad más bonita del mundo, la que me vio nacer, la que me enseñó la música. Ayer volvimos a vivir esa conexión que tanto nos gusta sentir. Gracias por el regalo de anoche, gatos. Viva el foro!!! Vuestros ojos de emoción, vuestra energía... Y pienso que si no existís yo me muero..."

Pero el público no ha sido el único destinatario de los homenajes de Dani Martín que también ha querido acordarse de sus otros compañeros de gira: "Me gustaría dedicar el concierto de esta noche a todos nuestros técnicos de sonido y de luces, a toda la gente que conduce los camiones, los autobuses, a la gente del catering, a la gente de seguridad, a toda la gente que lleva dos años metida en su puta casa… un aplauso para ellos!!!"