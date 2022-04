Doja Cat y SZA protagonizan el discurso de agradecimiento más accidentado de los Grammy 2022 y con críticas

Uno de los momentos más surrealistas de la noche de los Premios Grammy 2022 la vivimos cuando SZA y Doja Cat subieron a recoger su premio a mejor actuación de pop. Y no por lo inesperada de su victoria teniendo en cuenta que se enfrentaban a BTS, sino por lo curiosa de su subida al escenario.

Primero lo hizo SZA que llevaba un largo vestido con cola de Jean Paul Gaultier, sino porque tenía que subir con muletas. Y eso sí, diva hasta el final, no se había ahorrado los taconazos, así que, imagina el panorama.

Lady Gaga tuvo la gentileza de ayudarla a subir para que no hubiera más accidentes y acabara con algo más que muletas. Claro que cuando llegó al escenario no estaba su compañera.

Las prisas de Doja Cat

Doja Cat llegó corriendo. “Nunca he tenido que ir al baño y darme tanta prisa, en mi vida”, se justificaba mientras se recolocaba la ropa interior dentro del vestido. Ya repuesta llegaba el momento de los agradecimientos.

“Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos, a mi familia, a mi equipo, no estaría aquí sin vosotros y no estaría aquí sin mis fans”, empezaba diciendo. Y, por supuesto, le dedicó unas palabras a su colaboradora.

“SZA lo eres todo para mí, eres increíble, eres la personificación del talento, eres una enorme letrista, lo eres todo. Y tienes que decir algo. Di algo”, le instaba. Y SZA no se cortaba: “Muchísimas gracias Doja, gracias a mi madre, a todos, felicidades”.

Entonces inesperadamente Doja se emocionaba y le costaba seguir. Entre lágrimas continuó con su discurso. “Me gustaría soltar mucha mierda, pero es que esto es muchísimo”, decía mientras volvía a romperse y el público la aplaudía. “Gracias a todos, manteneros a salvo, cuidaos”, lograba decir.

Cuando ganar un #GRAMMYs te pilla por sorpresa.😅



Doja Cat ft Sza, Mejor Dúo Pop por 'Kiss me more'.👏👏👏 pic.twitter.com/M8UHvHWCYF — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) April 4, 2022

Un torrente de emoción ante su primer Grammy que muchos han entendido, pero que, sin embargo, muchos otros han criticado en redes sociales.

Las críticas a Doja Cat

Unas críticas que tienen una explicación. Ha comenzado su discurso diciendo que sus fans lo son todo para ella cuando no ha pasado ni una semana desde que amenazara con renunciar a la música por una polémica que tuvo en Paraguay.

Fue cancelado su show por cuestiones climatológicas y ella se quejó de que sus fans no habían ido a verla al hotel. Sus fans contestaron que no había salido a decir nada sobre su cancelación y que eso motivó que no fueran a verla.

“Lamento haber pasado todo el tiempo preparándome ese día para el espectáculo que me ha estado rompiendo el trasero todos los días para presentarles”, contestó a sus fans. Tuit que acabó borrando, pero que muchos no pueden olvidar e incluso convocaron a los fans para cancelar a la cantante.

De ahí que en los Grammy muchos no hayan entendido sus palabras hacia los fans después de lo sucedido y hayan querido expresarlo. Eso unido a que BTS no ha ganado el premio en esa categoría ha aumentado las críticas hacia ella.

Pero, han ganado, y seguro que lo han celebrado.