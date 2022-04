Volodymyr Zelensky aparece en los Premios Grammy 2022 antes de que John Legend cantase a Ucrania

“La guerra. ¿Qué es más opuesto a la música? El silencio de ciudades destruidas y gente asesinada”. Así comenzó su discurso el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la 64º edición de los Premios Grammy. Muchos le esperaban en la gala de los Oscar, pero fue en la de los Grammy donde apareció el líder de los ucranianos para dirigirse a todo el mundo.

"Nuestros niños dibujan misiles que caen, no estrellas fugaces. Más de 400 niños han resultado heridos y 153 han muerto. Y no los vamos a ver dibujar nunca", relató con un tono solemne que provocó uno de los momentos más emotivos de la noche. "Nuestros padres se alegran de despertarse cada mañana en refugios antiaéreos pero vivos. Nuestros seres queridos no saben si volveremos a estar juntos de nuevo. La guerra no nos deja elegir quién sobrevive y quien se queda en el silencio eterno", añadió.

Aseguró que la guerra no permite elegir quién sobrevive y quién no. “Nuestros músicos usan chalecos antibalas en lugar de esmóquines, les cantan a los heridos en los hospitales. Incluso a aquellos que no pueden oírlos, pero la música se abrirá paso de todos modos", expresó para luego asegurar que en su país defienden la libertad de “vivir, de amar, de sonar”.

También hizo una petición: “¡Llenen el silencio con su música! Llénenlo hoy, contando nuestra historia. Digan la verdad sobre esta guerra en sus redes sociales, en la televisión. Apóyennos de cualquier manera que puedan; cualquiera, pero no con silencio”.

Día a día, el líder ucraniano, está viendo cómo su pueblo es masacrado por la ofensiva rusa. “Y después llegará la paz. A todas nuestras ciudades que la guerra está destruyendo: Chernígov, Járkiv, Volnovakha, Mariúpol y otros. Ya son leyendas, pero tengo el sueño de que vivirán. Y que serán libres. Libres como ustedes en el escenario de los Grammy" concluyó.

Música para Ucrania

Y ahí no quedó el homenaje a todos esos millones de personas que están sufriendo la barbarie de la guerra. John Legend se sentó al piano para interpretar Free. Y no lo hizo solo.

Se unieron al cantante las artistas ucranianas Mika Newton, Lyuba Yakimchuk y Siuzanna Igidan. Porque se puede estar de fiesta, pero no olvidarnos de lo que pasa en el mundo.

"Que llueva la libertad hasta que todos seamos libres", cantó Legend, acompañado de un coro gospel, mientras en las pantallas se emitían imágenes de las víctimas del conflicto.

Por eso en LOS40 Primavera Pop nosotros también quisimos poner en marcha una iniciativa para recaudar fondos y ayudar a todas las víctimas de este horror.