Verdeliss pone nombre a la enfermedad de su recién nacida Deva

“Todo comenzó con un post mencionando los cólicos de Deva y entre cientos de mensajes, uno de Naza (@comadronaenlaola) llamándome especialmente la atención: ‘Estefania, he leído tu ultimo post...perdona si me entrometo🙏🙏🙏🙏🙏🙏. De antemano. Parecen síntomas de reflujo, porque trague aire en las tomas (chasquea?)...que os valoren anquiloglosia, por la barbillita podría tener. Y fisioterapia. Te mando un abrazo muy grande!!!!!!’”. Así empezaba explicando Verdeliss cómo se enteró del posible problema que tiene su hija recién nacida, Deva.

Ya lo había anunciado hace unos días, aunque aseguraba que todavía no estaba confirmado el diagnóstico. Ahora, ya lo tiene claro. “A partir de ahí, recomendación de profesionales especializados…terminar en @familybalancesalamanca y dar con una anquiloglosia…y dar gracias porque creemos que ponerle nombre y actuar a tiempo, le evitará un historial de dificultades que ciertos hermanos han atravesado (tiene un factor hereditario muy marcado)”, señalaba sobre las conclusiones a las que han llegado.

Y si la influencer y su familia han dado con este diagnóstico es gracias a las redes sociales a las que defienden frente a las continuas críticas que reciben: “Aún me parece surrealista lo casual de este hallazgo…y quería compartíroslo, porque siempre lo diré, me reafirmaré y abogaré por ello: LAS REDES SOCIALES PUEDEN SER MARAVILLOSAS”.

Una enfermedad no muy conocida

La anquiloglosia es una enfermedad no muy conocida y ella quiere poner su granito de arena para cambiar esa situación. “Quiero haceros un vídeo con mucha documentación e información que he ido recopilando. Supongo que es mi forma de ‘devolver’ al mundo lo agradecidos que estamos. Ojalá os ayude como a nosotros”, informaba.

“Nunca lo hubiéramos sospechado!!! Ya la habían visto anteriormente y se lo habían descartado (parece que escasea una formación adecuada, especialmente en los submucosos)…y por mi parte, he entendido que manejaba un concepto muuuy superficial del frenillo corto. Y me he sorprendido del trabajo multidisciplinar que abarca, y de la amplitud de sintomatología a corto-medio-largo plazo. Y con las señales de alerta que mi desconocimiento no identificaba. Y cómo había tendido a normalizar cosas que no estaban bien”, señalaba sobre lo que ha cambiado su percepción de esta problemática.

Popularmente conocido como frenillo corto, la anquiloglosia supone que una banda inusualmente corta, gruesa o densa de tejido (frenillo lingual) une la parte inferior de la punta de la lengua a la base de la boca, por lo que podría interferir en la lactancia materna. Una persona con lengua anclada podría tener dificultad para sacar la lengua.