Nicky Jam se sincera sobre el beef entre J Balvin y Residente con David Broncano en ‘La Resistencia’

La sesión de Residente con Bizarrap fue un auténtico bombazo porque era una auténtica tiradera contra J Balvin en la que no se cortaba un pelo y soltaba todo lo que pensaba sobre el colombiano. Ha dado la vuelta al mundo y ha dividido a la escena entre un team y otro. Aunque hay algunos que se encuentran en medio.

Nicky Jam ha visitado La Resistencia y tras recordar una de sus colaboraciones con Balvin, ha hablado de este beef que hay entre ambos cantantes. Cuando David Broncano le ha preguntado por su amigo Balvin y por cómo está, ha tirado de humor, “está bien, tiene el pelo pintado”.

Pero el presentador quería saber más y le ha preguntado si han hablado después de aquello. “Sí, he hablado con él, siempre hablo con él. Déjalo todo en manos de Dios, papá, y lo mismo le dije al otro, porque el otro es pana mío, también, déjenlo en manos de Dios también. Es que somos panas, de casualidad, yo soy pana de los dos. Mi parte es tratar de que los dos arreglen la vuelta”, explicaba.

El estado de la cuestión

Ante la pregunta que todos nos hacemos sobre si se ha arreglado o no la situación, la respuesta es clara: “No se ha arreglado un carajo, pero estoy en esas. Ya llega un punto en el que uno dice, ‘yo me salgo ya de ahí’”.

Broncano le ha acusado de no ser el mejor negociador. “En esa área no porque es difícil”, confesaba mientras admitía que había acabado convertido en una especie de mensajero con mensajes de un lado a otro, “así que, me quité de eso, ya están resolviendo”.

𝗡𝗶𝗰𝗸𝘆 𝗝𝗮𝗺 '𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮' 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗥𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘆 𝗝 𝗕𝗮𝗹𝘃𝗶𝗻



"No se ha arreglao un carajo"@NickyJamPR pic.twitter.com/tjatEgdKTU — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 4, 2022

La verdad es que parece que, por el momento, hay difícil solución y este beef ha puesto entre la espada y la pared a muchos representantes de la escena que no tienen claro de qué lado posicionarse.