Brytiago, sobre la tiradera de Balvin y Residente, Bad Bunny, su paternidad o su próximo cumple en España

Daddy Yankee se convirtió en su padrino. Desde entonces la carrera de Brytiago no ha ido más que en aumento. Su lista de colaboraciones es muy extensa: Rauw Alejandro, Anuel AA, Ozuna, Justin Quiles, Myke Towers, Darrell, Jon Z, Farruko, Bad Bunny, Jay Wheeler, Wisin…

Sin embargo, en su último tema, Reaction, le vemos solo. Se trata de su segundo lanzamiento del año y la cosa no ha hecho más que empezar porque tiene la agenda cargada.

Eso sí, encuentra tiempo para disfrutar de su hija que nació el pasado septiembre y se ha convertido en el motor de su vida. De ella, de lo que se viene o de compañeros como Bad Bunny o Balvin y Residente, hemos hablado con él vía telemática en conexión Madrid-Puerto Rico.

Hace dos semanas lanzaste Reaction, ¿qué supone esta canción para ti?

Este es uno de los sencillos del año de uno de mis proyectos en los que más empeño he puesto. Es un tema que se grabó a finales de 2021 y, desde que nació, fue como un clic especial con la canción. Siempre que la escuchaba es como que me enamoré del proyecto y dije voy a prepararlo como sencillo de este año y voy a darle un cariño especial a este tema.

El segundo del año.

Nosotros siempre estamos soltando música en colaboraciones, remixes, los proyectos que uno tiene y Reaction en uno de los sencillos de este año. Tengo un 2022 con una agenda bastante cargada de música. Estoy trabajando en un proyecto mío, colaboraciones que vienen, oportunidades que están saliendo y dentro de todo eso que va a salir, tengo mis sencillos ya acomodados en el año y Reaction es uno de ellos. Y contento porque es un dancehall con esencial reguetón. Un proyecto que le metimos mucho tiempo, mucha dedicación. Hicimos el vídeo con iPhone, quisimos innovar y hacer cosas nuevas y atractivas. Estuvimos tres meses trabajando en él desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos.

Llegas sólo, ya hasta casi se hace raro en los tiempos que corren.

En el género urbano nos definimos mucho por las colaboraciones, es un género que siempre estamos colaborando unos con otros. Al público de la música urbana le gustan las colaboraciones y a mí me encanta. Pero obviamente uno también tiene que soltar su música solo porque tenemos nuestros fanáticos fieles que nos siguen solo a nosotros, que les gusta escucharnos a nosotros solos y a nadie más. Hay que encontrar un balance.

Un tema con mucho protagonismo de las redes sociales, ¿qué valor les das a estas redes en tu día a día?

Las redes sociales lo son todo. Yo nací en la época de las redes sociales, por lo menos mi carrera se empezó a diferenciar de otros artistas de la vieja generación que no tenían la facilidad de las redes sociales, de un Instagram, de un Facebook, era mucho más difícil. Ahora mismo en las redes sociales te enteras de lo que está pasando en el mundo, la música que está saliendo. El ser humano vive 24/7 en las redes sociales y ahí que quisimos encajar el concepto del tema. Estás en Instagram, navegando, viendo los stories… es un conecte que puedes tener a través de las redes sociales muy rápido con una persona que te parezca bien y amigable.

La industria de la música se mueve a ritmos vertiginosos… ¿eres de los que se pasa el día en el estudio creando lo siguiente?

Yo por lo general grabo mucho. En un mes puede grabar alrededor de unas 10 o 15 canciones nuevas. Cada semana voy a crear 3 o 4. No todo sale, hay canciones que grabo hoy, pero salen en un año porque hay una agenda, pero paso mucho tiempo creando. A veces cuando estoy un poco cargado me voy, hago las cosas que me gustan, despejo la mente y vuelve al estudio nuevo. Siempre estoy creando música nueva.

También los estilos evolucionan muy rápido, se van fusionando, transformando, ¿qué te interesa a ti ahora?

Yo soy de vibra, a mí me gusta vibrar. Yo llego al estudio y pongo varios ritmos y con el que me dé la vibra ese día y me motive, con ese me voy. No importa si es un dancehall, si es un trap, si es un reguetón… lo que sea. Me gusta trabajar en otros géneros, estoy abierto a crear en otros géneros. Me gusta producir también.

Hace un mes sacaste Sicaria con Ankhal, ¿qué sabemos de su estado de salud tras el tiroteo en el que estuvo involucrado?

Me he mantenido en contacto con personas cercanas a él y está bien, lo tienen estable. No tengo detalles más internos, pero entiendo que lo lograron estabilizar y espero que con el favor de Dios se pueda levantar de ahí, pueda seguir con su carrera, pueda seguir llevándole el plato de comida a su familia. Es muy triste lo que pasó. Ankhal, Luar La L, son dos chamacos que vienen en crecimiento, son de la nueva generación de acá de Puerto Rico y que pasen cosas como esa, aquí en la isla, es muy triste porque son los artistas que en 3 o 4 años van a estar representándonos mundialmente, que ya lo venían haciendo. Ya estaban despuntando hacia las grandes ligas y me pesa mucho todo lo que está pasando.

Después de lo que ha pasado si ese tema hubiera salido ahora, ¿crees que habría tenido la misma acogida el tema de los tiros?

Puede que hubiese tenido un punto más de controversia, pero los números se hicieron. Yo soy pionero del mundo del trap 2016 y yo mismo, aun haciendo música trap, la dejaba en el estudio y estaba pendiente de otras cosas. Y pensé que hacía falta volver a esa esencia, ese beat de trapeo, música calle y pensé que Ankahl y Luar La L son los perfectos, vienen en ascenso y vienen de ahí, son traperos. Decidí montar Sicaria con ellos. Cuando salió salía la gente con los carros y era como una vibra de que hacía falta, el público quiere eso. Y logramos el objetivo, estoy contento con el apoyo del tema y espero que Ankhal se recupere y vuelva todo a como estaba.

Hablando de paisanos, Bad Bunny, está preparando nuevo disco y hay mucha expectación, ¿se comenta algo por Puerto Rico?

Bad Bunny es como yo, le gusta estar en Puerto Rico, la vibra de Puerto Rico. Yo voy a Miami, me gusta crear en Miami, pero aquí como que nos sentimos con tu vibra. He ido a Madrid y a otros lugares y he hecho música durísima, he hecho éxitos fuera de mi país porque me da la vibra en ese momento porque estoy en un lugar nuevo. Pero a la hora de crear muchas cosas y sentarse a pensar en un concepto, en un disco, el lugar es Puerto Rico. Como siempre, las expectativas él las cumple y seguro que cuando saque el disco lo va a romper igual. Me gusta lo que está pasando porque está llevando el movimiento a otro nivel. Que siga todo el mundo creciendo, el bizcocho es grande y aquí todo el mundo puede tener lo suyo y ser grande en lo que hace.

Bad Bunny rompe barreras en todos los sentidos. Hace poco le veíamos en una sesión de fotos posando con un vestido, ¿lo entiendes?

Entiendo lo que él quiere tratar de llevar. Es como que, si te quieres poner lo que te dé la gana, póntelo, si te hace feliz, póntelo, si te sientes bien, póntelo… a mí me encanta ese término de que yo soy yo y no me importa lo que la gente diga. Si me quiero poner esa camisa que parece de una mujer, no me importa lo que la gente diga. Para mí la ropa no tiene género, yo me he puesto camisas cortas que se me ve la barriga, eso es moda. Cada cual en lo que te hace sentir bien… hay gente que no le gusta, perfecto. Pero quién se siente bien haciéndolo, que lo haga. Haz lo que te haga sentir bien.

Hablando de otros compañeros, ¿eres del Team Balvin o del Team Residente?

Es parte de la cultura, es parte del movimiento, de la jerga nuestra, es cultural. Yo en lo personal lo disfruto porque es un deporte. Yo veo la tiraera como un deporte, no lo veo como algo que vaya a jugar con tu carrera o que vaya a jugar con tu trayectoria. Cada cual tiene sus razones, el problema más allá, no sé por qué está pasando eso, espero que lo puedan resolver. Balvin es un artista que ha aportado muchísimo al movimiento urbano, es uno de los grandes. Residente es una leyenda, lo admiramos mucho también, es como uno de los pioneros que empezó cuando sacó los primeros reguetones aportó su grano de arena y llevó el movimiento a otro nivel. Son dos artistas que apuestan muchísimo a la música urbana y espero que en algún momento se puedan sentar a hablar y resolver sus diferencias, pero la tiraera es un deporte y hay que defenderse y si no, pasar por debajo del arco y eso no va conmigo.

Pero entonces, ¿tú juegas a este deporte? ¿A quién lanzarías tú una tiradera?

Para tener una tiradera hay que tener motivo, hay que pasar por varios factores para tomar la decisión de coger un beat y tirarle a esa persona. Es lo que está pasando entre ellos. Hubo unas diferencias y las resolvieron como se resuelven. Residente atacó primero, ya la tenía claro y estaba decido de que la iba a hacer y de eso se trata el movimiento. O te defiendes o sigues tu rumbo y ya, no es obligatorio contestar una tiradera. Hay muchas tiraderas que se han quedado en nada porque el otro artista no respondió y todo el mundo por su lado. Pero espero que todo se pueda resolver entre ellos y que eso quede ahí y no vaya a más

El pasado septiembre fuiste papá, ¿te ha cambiado eso en algo?

Buaaaa, muchísimo. Eso es como que… imagínate en el puesto, ya ibas con el tanque, así con cuarto de gasolina a punto de quedarte y eso es como si te echaran gasolina de nuevo. Yo estoy en una etapa de mi vida que estoy disfrutando a mi hija, estoy ciento por ciento enfocado… antes de que ella naciera yo tenía un enfoque, pero ahora es como otro enfoque por encima. Ya no estoy solo, ya tengo por lo que trabajar, por lo que echar pa’lante. Hay una personita que está ahí en mi mano, es una bendición. Aparte de las bendiciones que tenía en la música, trabajo y cosas personales, es la mayor bendición que Dios me podía dar, tener una bebé y saber cuál es el mayor significado de la vida y del amor verdadero. Yo puedo decirte veinte cosas aquí y el que no tiene hijos no lo entiende.

¿Ya le has hecho alguna canción?

Sí, le preparé una canción, no la hemos sacado porque va a ser parte de un proyecto que tengo, pero sí, ya me inspiré y le dediqué una canción a ella. Se llama Yulec Asir y significa milagro de Dios, amor y respeto.

Eres bastante reservado con tu vida privada, ¿el motivo?

Mis fanáticos más cercanos saben mucho. Pero siempre ha sido así, siempre he sido muy reservado, de mantener las cosas calladas. Me ha funcionado. Creo que cada cual con lo que se siente bien y a mí me hace sentir bien que, por ejemplo, mis sobrinos, mi familia, puedan tener la libertad de salir por ahí y que no vivan lo mismo que yo. Trato de tenerlos más aparte porque quiero que mantengan una vida tranquila. Hoy me va todo bien, pero mañana quién sabe. La gente aparte de ser cruel con el mismo artista también con los mismos familiares sin tener motivos y cuido a mi familia de eso.

Este año cambias de década, cumples 30 el próximo julio, ¿cómo llevas lo del paso del tiempo?

¡Ay Dios mío! Yo tuve la dicha de empezar a hacer la música bien joven. La bendición llegó rápido. Yo tenía unos 22, 23 años cuando saltó la primera canción y eso me ha servido mucho porque he madurado bastante. Le doy pa’tras al tiempo y digo uauuu, cuando tenía esa edad versus ahora, todo lo que he cambiado y lo que ha cambiado la vida. Los 30 es como el segundo respiro de la vida, me quedan por lo menos unos 10, 15 años de carrera sólida y después a retirarme y disfrutar de mi familia y el legado que quede ahí. Tengo mucha hambre, tengo mucha música ready guardada. Ganas de seguir trabajando y de seguir creciendo y dejar un legado a mis seguidores.

Precisamente en julio te vienes a España de gira, no sé si celebrarás aquí tu cumpleaños, pero ¿qué esperas?

Voy a estar de gira por allá. Tenemos alrededor de 15, 16 fechas y voy a celebrar mi cumpleaños número 30 por allá con ustedes. Ese día me levanto y desde que me levante, a celebrar con mi crew, con los muchachos míos, que son como mi familia, vivo más con ellos que con mi propia familia. Ayer llegamos de Miami que estábamos de campamento trabajando en un proyecto nuevo que vamos a estar lanzando a finales de este año y contento de estar por allá con ellos. Yo digo que cuando nos vamos de gira nos vamos de excursión.

Por España ya has venido en varias ocasiones, ¿cómo has vivido tu evolución aquí?

Las primeras dos veces que fui a España, un mercado que me apoyó desde el principio. Fue como cuando fui a Chile, Argentina, México, nunca pensé que lugares tan lejos de donde yo soy apoyaron tanto nuestra música, se supieran tanto mis canciones. Me encanta ir porque es un público eufórico, un público cariñoso, un público que da placer ir a cantarle, da gusto subir a la tarima y cantarle mis canciones y pasar un rato con ellos. Cada vez que iba eran lugares más grandes, más gente, más fanáticos y a mí me encanta cuando me dicen que hay que ir a España, de una, vamos, no pongo muchos peros. Es un lugar que siempre me recibe con los brazos abiertos.

La última vez que viniste por aquí le dijiste a mi compañero que te gustaría una colaboración con Rosalía, ¿cómo va el tema?

No hemos tenido la oportunidad de hablar de música, no nos hemos conocido. Nos seguimos en las redes, pero no es lo mismo conocernos en redes que conocerse de frente. Es una artista bien talentosa. Yo cuando creo música pienso en el artista perfecto para ese tema y tengo muchas ideas que pueden funcionar y en el momento que se pueda, yo creo que en algún momento nos encontramos y cuando tengamos el placer de conocernos de frente, si se da, sería un bombazo, sería más que grande poder colaborar con una artista que es una líder del mundo entero.

¿Tú que las colaborado con todo el mundo: quién te queda pendiente?

Yo siempre he dicho que he querido trabajar con Romeo. Me gusta la bachata y a ver si en algún momento tengo el privilegio de hacer algo con él. Tengo varios colegas del movimiento que tampoco he hecho canciones todavía. Tengo varias colaboraciones a lo largo de mi carrera, pero hay unas cuantas pendientes. Esto está empezando.

Mucha colaboración en el ámbito masculino. En el femenino menos. Tenemos reciente el 8 de marzo, ¿qué artista femenina te ha llamado la atención últimamente?

Karol, Natti Natasha… ya estamos hablando, ha habido un acercamiento con Pina a ver si se puede hacer una colab. Yo grabé con Cazzu La mentira, me encanta. Hay muchas féminas rompiendo durísimo. Lo que no he hecho es hacer una colab tú a tú con una fémina, es lo que me falta. Pero quiero que cuando lo vaya a hacer sea algo bien estratégico, bien clave, que diga, bien, es perfecto. Quiero que sea un tema exitoso como con otros colegas. No estoy en el desespero de hacerlo ahora. Estoy esperando que cuando caiga el tema con la persona correcta, lo haga. ¿Qué estamos haciendo acercamientos? Sí, los estamos haciendo.

Decías que tienes una agenda muy repleta para este 2002 con un proyecto grande para final de año, ¿qué nos puedes contar?

Mucha música. Los últimos cuatro meses de 2021 estuve encerrado en el estudio grabando y terminando mucha música. Después me fui a hacer vídeos. En enero salió Sicaria, en febrero Reaction, ahora en marzo viene otro tema, en abril viene otro tema… mes por mes van a tener música. Me preparé este año completo para que tengan música, para que tengan contenido. Vengo de Miami de terminar un proyecto grandísimo que ya sé que por las redes ha circulado y que viene a finales de año. Estoy preparando un disco, un discazo, salieron muy buenos temas, estoy muy contento. Este año va a ser de muchas bendiciones y ansioso.