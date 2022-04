En 2001 Nicky Jam y Daddy Yankee eran amigos inseparables. Juntos lanzaron En la cama, uno, sino el primer, tema de reguetón que alcanzó popularidad fuera de Puerto Rico. Popularmente se conoce como ‘la combi completa’ y ahora, más de 20 años después, el creador de la canción ha contado su origen en La Resistencia.

David Broncano le aseguró que se había escuchado varias playlist suyas y reconocía que había escuchado mucho lo de chocha, culo, teta. “¿Te gusta?”, le preguntaba. “Vaya temazo niño”, le contestaba el presentador llevando al cantante al modo nostálgico.

Nicky Jam no ha dudado en hacer memoria para llegar al momento en el que le salió ese estribillo que tantísimo se ha escuchado en medio mundo.

Recordando los orígenes

“Esa canción la escribimos en el caserío. En Puerto Rico, los caseríos son los residenciales del barrio. Yo vivía ahí con Yankee en este tiempo. Estamos hablando del 99. Yo estaba bañándome y una muchacha me testeó y me dijo ‘¿qué es lo que tú quieres de mí?’. Yo le dije, ‘mami, yo quiero la combi completa’. Y me dice, ‘¿cómo que la combi completa?’. Chocha, culo teta. No me sequé, fui donde Yankee y le dije ‘tengo el próximo éxito que va a romper’”, recordaba sobre el momento de creación de aquella canción que tanta fama les dio.

Todo hacía indicar que el origen de la letra de 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗕𝗜 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗟𝗘𝗧𝗔 iba por aquí. #LaResistencia @NickyJamPR pic.twitter.com/0nZ3MftUK8 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 4, 2022

Y ya debía andar caldeada la temperatura porque pasaron a hablar de masturbación. Nicky Jam estaba interesado en conocer los rituales de Broncano en ese momento y él aseguró que bajaba la persiana y se ponía un reloj. “A mí lo que me da rabia es que estoy viendo algo en el teléfono y en ese momento me llaman y me… se jodió todo”, contaba Nicky.

Mientras Broncano aseguraba que a él nunca le habían pillado, el cantante aseguró que a él le pilló su papá. “La primera vez que me pilló fue una vergüenza porque luego fuimos a comer toda la familia”, recordaba y él con toda su vergüenza y su padre haciéndole gestos.

claro que hubo reciprocidad porque confesó que él también pilló a su padre “solo, castigándose”. Abrió la puerta del baño y se lo encontró metido en faena y la reacción fue igual que la de su padre cuando le pilló a él.

𝗘𝗹 𝗿𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝘂𝗺𝗽𝗶𝗱𝗼 💦



A todxs nos ha pasado que hemos sido interrumpidxs. Todxs tenemos una historia triste :__) #LaResistencia @NickyJamPR pic.twitter.com/kN9Jf0XLdk — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 4, 2022

Ojos rojos, otra versión

Pero no solo de sexo vive el hombre y por eso, también hubo tiempo para la música. El último single que ha lanzado Nicky Jam es Ojos rojos y la interpretó en el programa, aunque de una manera muy distinta.

El programa le llevó un cuarteto de cuerda para demostrar que lo clásico y lo urbano pueden llegar a tener un punto de conexión y lo cierto es que el resultado no fue malo.

¿Es @NickyJamPR cantando con un cuarteto de cuerda?



Sí, es Nicky Jam cantando con un cuarteto de cuerda. ¿Qué tiene de raro? pic.twitter.com/sWiC4Pcp9w — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 4, 2022

Y todos felices de vuelta a casa. Nicky Jam por haber podido pasar un rato relajado entre amigos. David Broncano con sus panqueques para cenar. Y uno del público, con la chaqueta que le regaló el cantante. Noche de felicidad.