Jim Carrey anuncia su retirada como actor

Jim Carrey acaba de estrenar la secuela de Sonic, la última saga cinematográfica que le ha encumbrado como uno de los actores más camaleónicos de las tres últimas décadas en Hollywood. El cómico que tantas risas ha regalado a todo el mundo (con algunas polémicas incorporadas) ha anunciado sin embargo que va a dejar la interpretación.

Durante una entrevista con Kit Hoover para promocionar Sonic 2, el actor dejó claro que no tiene previsto coger ningún nuevo proyecto. El intérprete precisa que de momento será un descanso indefinido con vistas a que sea definitivo.

A sus 60 años, Jim Carrey tiene claro que ya ha tenido suficiente. Ni siquiera la perspectiva de que Dolly Parton le ofrezca ser protagonista en su biopic parece moverle de su idea de retirada a una vida más tranquila y a disfrutar con las pinturas y el arte que está disfrutando como hobby.

"Es una mujer encantadora pero me voy a retirar. Estoy hablando completamente en serio. Y volver depende de si algún ángel tra algún tipo de guión escrito con tinta dorada que me diga que va a ser realmente importante para que la gente lo vea, puede que siga por ese camino, pero me estoy tomando un descanso" explicaba el cómico.

"Me gusta mucho mi vida tranquila y me gusta mucho poner pintura en el lienzo y me gusta mucho mi vida espiritual y siento que -y esto es algo que quizá nunca oigas decir a otra celebridad mientras exista el tiempo: tengo suficiente, he hecho lo suficiente, ha sido suficiente" dijo el actor.

It’s ma birthday! Whoohoo! I’m old but I’m gold! I Love you all!!! 🙏🌈❤️ pic.twitter.com/WvFtbMty80 — Jim Carrey (@JimCarrey) January 17, 2022

No es la primera vez que Carrey anuncia un prolongado retiro. Durante la pasada década ya estuvo 6 años sin estrenar ningún nuevo proyecto entre el 2014 y el 2020. El actor no estrenó ningún otro proyecto hasta Sonic por lo que no hay que descartar del todo su regreso a la gran pantalla.

Jim Carrey, asqueado de Hollywood

"Aquella ovación, con la gente puesta en pie, me dio asco. Hollywood es un atajo de cobardes y esto parece la señal definitiva de que ya no somos el club de los chicos guays" empezó explicando Jim Carrey sobre lo vivido en Los Ángeles durante la ceremonia de entrega de los premios Oscar 2022.

El actor se estaba refiriendo a las pocas consecuencias que tuvo en ese momento la bofetada que Will Smith le dió a Chris Rock en pleno directo: "Yo habría anunciado mi intención de demandar a Will por 200 millones de dólares porque ese vídeo va a estar ahí para siempre, y va a ser ubicuo durante mucho tiempo. Si quieres grita desde las butacas y muestra tu desagrado, o di algo en Twitter, pero no tienes derecho de subirte al escenario y pegarle a alguien porque ha dicho algo que no te gusta con palabras".