Luis Fonsi cuenta en 'El Hormiguero' cómo vivió la agresión de Will Smith en los Óscar

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi ha sido este martes el invitado de El Hormiguero. El artista, conocido en todo el mundo por su gran trayectoria en el mundo de la música, se ha sentado con Pablo Motos para presentar su último trabajo Ley de Gravedad y ha hablado un poco de todo, incluyendo la última polémica que ha azotado al mundo del cine, el bofetón de Will Smith a Chris Rock, así como de cómo le cambió la vida su hit Despacito y de la época en la que fue telonero de Britney Spears.

Fonsi, que no ha podido escapar a lo ocurrido el pasado 28 de marzo en el teatro Dolby, ha asegurado que él, que vivió la agersión de Will Smith al conductor de la gala en directo al ser uno de los artistas invitados a la ceremonia para cantar la canción de la película Encanto, no entendió mucho lo que estaba ocurriendo en ese momento.

La violencia no nos lleva a ningún sitio positivo, pero es una equivocaicón. No hay que cancelar

Según ha narrado, él no pudo ver con sus propios ojos el altercado. Se encontraba en el backstage del teatro cambiándose de ropa después de su actuación para volver a la gala cuando empezó a notar que algo raro estaba pasando... "Will me parece un ser humano espectacular. Se equivocó. La violencia no nos lleva a ningún sitio positivo, pero es una equivocación. No hay que cancelar...", ha sostenido Fonsi que además ha hecho un alegato en favor de educar a los más jóvenes en la empatía, el diálogo y en contra de los actos violentos.

Despacito, la canción que le cambió la vida

En cuanto a su trayectoria musical, Fonsi también ha querido hablar de Despacito, la canción que llegó a ser número 1 en más de 80 países, que en su momento se colocó como la más escuchada en YouTube y que, según él, "le cambió la vida".

"Yo venía de un mundo mucho más romántico, aunque siempre me gustó la fiesta y los temas rítmicos, pero me pedían la balada y yo felizmente la escribía. Lo que pasa es que ne este caso, el cuerpo ya me pedía bailar un poco y hasta cierto punto, celebrar mi tierra, Puerto Rico, también", ha explicado el cantante.

Fonsi ha asegurado que Despacito marcó un antes y un después en su vida y que le ha dado la oportunidad de viajar por todo el mundo para presentarla. "Es una canción que sé que voy a cantar por el resto de mi vida y lo voy a hacer con mucho amor y mucho respeto y la voy a cantar feliz", ha sostenido el artista.

Luis Fonsi fue telonero de Britney Spears

Otra de las cuestiones que el de Puerto Rico ha tratado con Pablo Motos ha sido el hecho de haber sido telonero de la princesa del pop, Britney Spears, algo que el artista ha asegurado que fue verdaderamente duro. "Ser telonero es horrible. La gente está haciendo otras cosas, esperando a Britney, y tú tratas de llamar la atención y más en EEUU que yo cantaba en español, nadie tenía ni idea de quién era Luis Fonsi, querían verla a ella. Eso sí que era trabajo", ha confesado el artista, que le ha pedido al equipo de Antena 3, algo avergonzado, que no enseñasen imágenes de esa época en la que él era muy joven pese a que estos ya habían proyectado una en la que se le puede ver con un look muy 2000.