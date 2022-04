Gloria Camila desvela el retoque estético de José Ortega Cano: "Se ha hecho un injerto de cejas"

En los últimos días estamos asistiendo a una crisis familiar en el seno del clan de los Mohedano tras las declaraciones de Ana María Aldón sobre el bache que está atravesando en su matrimonio con José Ortega Cano, un bache donde juega un papel muy importante su familia política, a la que señala como una de las responsable de que se "quisiese quitar de en medio".

En medio de esta crisis familiar, el pasado 4 de abril éramos testigos de unos rumores que rodeaban a la figura de Ortega Cano tras su visita a una clínica de estética. Unos rumores que su propia hija Gloria Camila Ortega ha querido zanjar durante su participación en el programa donde colabora, Ya son las ocho.



"No sé si me va a matar por contarlo" comentaba Gloria Camila en el espacio presentado por Sonsoles Ónega. "Mi padre siempre ha tenido mucho pelo, por unas cosas y por otras ha perdido el pelito de la ceja entonces se ha hecho unos micro injertos. No se ha puesto hilos tensores ni nada" explicaba la hija del torero.

Además, Gloria Camila confirmaba que su padre no se había hecho ningún retoque estético en la cara, pero sí que explicaba que tiene una rutina facial establecida donde el torero "se hecha sus cremitas". Finalmente, zanjaba el asunto hablando sobre su aspecto físico: "Es muy guapo, es mi padre, es muy atractivo y lo amo con locura. Va a estar como cuando tenía veinte años".

Sobre la crisis familiar y la depresión de Ana María Aldón

Además, durante el programa Gloria Camila se ha enfrentado a las preguntas de los colaboradores que querían saber su opinión sobre la situación que se está viviendo en su familia tras las declaraciones de Ana María Aldón: "Mi padre está en una situación complicada porque por un ladro es su familia y por otra su mujer, la madre de mi hermano pequeño. Si pretenden que haga una guerra o que me posicione de un lado u otro no lo voy a hacer".

Sin embargo, sí que se atrevía a aclarar un comentario que su padre realizaba en su intervención telefónica en el programa Viva la vida, donde Ortega Cano comentaba sobre su mujer que "tiene que tomarse unos medicamentos que lleva tiempo sin tomárselos". Gloria Camila, por su parte, explicaba: "Ella tuvo una depresión hace algunos años y ella cuenta en la revista que va a Supervivientes con medicación. Y esa medicación ha decidido dejar de tomarla. No sé por qué motivo. [...] Yo le he dicho 'Ana, tienes que tratarte porque tienes muchas cosas interiores que tienes que sacar fuera', y fuera no es sacarlas públicamente, sino con un especialista que lleve a un sitio donde tu salud mental esté bien. Eso es a lo que mi padre se refiere con lo de la medicación".