¿Qué opina Rocío Flores de la supuesta boda de su padre, Antonio David Flores, y Marta Riesco?

Rocío Flores ha vuelto a ser la protagonista en el programa en el que trabaja. Y es que son muchos laos escándalos que han salpicado a la familia Flores en los últimos meses, el último su posible ruptura con el que era su pareja, Manuel Bedmar tras seis años de relación. Esta vez, Rocío Flores ha acaparado todos los focos al ser preguntada por la supuesta boda entre su padre y Marta Riesco. Una pregunta que le hacían en el Programa de Ana Rosa en el que trabaja y al que seguramente, también, se tenga que enfrentar en el programa de por las tardes de Sonsoles Onega, ya que se estrena como nueva colaboradora y para ello, ha querido irrumpir con un nuevo look.

Lequio, su compañero en el programa de las mañanas de Telecinco, le ha preguntado por su opinión sobre el último comentario de Marta Riesco, quien ha expresado que desea el pack completo haciendo alusión a la boda y a un hijo. La nieta de la Jurado ha sido contundente con su respuesta: “Que cada uno haga con su vida lo que quiera, yo creo que no es el momento, pero cada uno que haga con su vida lo que quiera".

A lo que Lequio, con el humor al que ya nos tiene acostumbrados, le ha preguntado si sería ella quién llevase las arras. Rocío ha vuelto a ser muy directa: "A mí ya se me ha pasado la edad, no sé. No creo que se casen ahora” ha asegurado explicando que está más cerca casi su propia boda que la de su padre: “Lo veo más factible que me case yo que él. Y sobre los hijos, yo siempre lo he dicho, que quiero ser madre joven” ha declarado. Su discurso ha finalizado con la importancia de vivir siempre el presente: “Con el tiempo he aprendido que pienso más en el presente que en el futuro y que venga lo que tenga que venir”.

Buenas noticias para la hija de Antonio David Flores

Rocío Flores está atravesando uno de sus mejores momentos profesionales, ya que además de estar presente en las mañanas de Telecinco con El programa de Ana Rosa, ahora también lo estará por las tardes junto con Sonsoles Onega en Ya son las Ocho. Esta misma tarde será la primera vez que la veamos debutando en este programa comentando las últimas novedades acerca de su familia, así como otras noticias de actualidad.

Gloria Camila, que ya ha colaborado en varias ocasiones con este y otros programas de Mediaset, ha querido mandarle un mensaje de ánimo a su sobrina: “Que ella hable de lo que quiera, que no está obligada a nada y lo que no quiera decir que no lo diga” ha declarado la hija de la Jurado.