Charlie Puth presenta su nueva canción: ‘That's hilarious’

A finales del pasado mes de marzo, Charlie Puth adelantaba en su perfil oficial en TikTok que una nueva canción vería la luz en abril. Y dicho y hecho, el solista ha confirmado que en este mes de abril, aún sin fecha exacta para su llegada, verá la luz su nueva canción That's hilarious.

Una canción que pese a lo que pueda parecer por el titular de la misma no es una comedia sino más bien un drama. Porque en este segundo sencillo de su inminente disco de estudio el músico canta y cuenta la dura historia tras una ruptura sentimental.

El miércoles 23 de marzo Charlie Puth reveló sus planes para lanzar su próximo single That’s Hilarious en abril, para el cual se inspiró en una ruptura en 2019, y no pudo evitar contener su emoción. El cantante se sinceró en un video de TikTok sobre lo que le produce escuchar la canción, y no logró contener las lágrimas al recordar los difíciles momentos que atravesó.

"Estoy muy emocionado de que salga la canción, pero cada vez que la escucho, me siento como retrotraído a una época que fue muy, muy, muy desafiante en mi vida. Simplemente asoma su fea cabeza cada vez, lo siento, cada vez que lo escucha. También estoy muy emocionado de que lo escuchen, pero acabo de escuchar el master y me trajo de vuelta a 2019, que fue el peor año de mi vida. Nunca le dije a la gente lo que me pasó y el dolor que pasé, pasando por la peor ruptura de mi vida. Solo quería estar tirado debajo de la alfombra y comenzar de nuevo y rodearme de mejores personas" explicó durante un TikTok que siguieron millones de personas en todo el mundo.

Bañado en lágrimas, Charlie Puth recordaba aquella época de su vida con dolor y un par de años después del estallido de la pandemia parece que esos sentimientos van aflorando en canciones como That's hilarious. "Esta es la canción más difícil que he tenido que componer, y estoy muy emocionado de que la escuchen, ¿vale? Entonces, gracias, concluyó Puth. Aunque el cantante nunca especificó de quién habla en el video, a principios de 2019 fue vinculado románticamente con la cantautora Charlotte Lawrence. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, twitteó que estaba soltero.

Antes de su supuesto romance con Lawrence, Puth afirmó que anteriormente estuvo vinculado a Selena Gomez, aunque una fuente aseguró en febrero de 2018 que “nunca salieron”. En 2020, el cantante twitteó: “Creo que nunca me he enamorado. Definitivamente he tenido lujuria, pero eso no es lo mismo. No sé por qué no puedo llegar allí, sé que algún día podré, siempre ha sido muy difícil para mí”.

De momento Charlie Puth no ha desvelado la identidad de la protagonista ausente de la canción pero que inspiró la misma. Los rumores señalan a Charlotte Lawrence. Si quieres conocer más sobre Charlie o del nuevo proyecto discográfico del músico estadounidense no te pierdas esta entrevista que le realizó nuestra compañera Cris Regatero.