Entrevista a Charlie Puth: "Nunca he tenido un disco que haya sido 100% mío hasta ahora"

En los últimos años, la vida de Charlie Puth ha cambiado radicalmente y en varias ocasiones. Del éxito y la fama creando algunos de los mayores hits musicales de la pasada década a una crisis musical que le llevó a no disfrutar de nada de la música que publicó en los últimos tiempos. Pero lo que la música le quitó, la música se lo ha vuelto a dar gracias a Kid Laroi y Justin Bieber y gracias a los encuentros con sus miles de fans en TikTok.

Ahí es donde ha dado vida a Light switch, el primer adelanto de su tercer disco de estudio: Charlie. Una canción compuesta y producida por Charlie Puth, junto con su habitual colaborador JKash, con su inconfundible voz, su característico falsete y una melodía y un estribillo muy pegadizos. Es una canción 100% marca de la casa.

Y ese es el concepto total de su nuevo proyecto musical que verá la luz en 2022 según nos ha confesado durante una entrevista en LOS40 con nuestra compañera Cristina Regatero: "Nunca he puesto a la venta un disco que sea verdaderamente al 100% mío. Voy a compartir mucho sobre mí y tengo la sensación de que la gente va a saber más sobre mí de lo que yo se sobre mí mismo cuando lo escuchen. Es una canción rara pero estoy feliz de que a la gente le esté gustando".

El proceso no fue nada usual: unos sonidos durante un encuentro en TikTok y millones de fans aportando ideas. El resto ya es historia de la música pop: "Había mucha expectación por lo que hice. Hice la canción frente a millones de personas. Quería que la gente pudiera sentir que escribieron la canción conmigo y eso era lo más importante para mí. Y creo que lo he conseguido porque mucha gente la está escuchando y se siente como si hubieran estado ahí desde el principio.

Light switch ya está disponible en todas las plataformas digitales y su videoclip está en Youtube. Una propuesta audiovisual dirigida por Christian Breslauer (The Weeknd, Doja Cat) en el que Charlie Puth nos deja ver su toque de comedia con mensaje: hay que aceptarse a uno mismo y no cambiar nuestra forma de ser para amoldarnos a nadie.

"No quería hacer el típico vídeo aburrido. Quería que fuera como una película para entretener a la gente y que lo pudieran ver una y otra vez (...). La mayoría de las canciones top que triunfan en tiktok de artistas o nuevos artistas hablan de rupturas o de momentos descorazonadores en la vida porque recuerdan a la gente que no siempre todo va según el plan y no siempre todo es perfecto ni va en sintonía con una imagen perfecta como sucede en otros lugares. Así que creo que TikTok ha influido en muchas cosas de nuestra cultura hoy en día" nos confiesa Charlie Puth.

Este es el Charlie Puth más real, sin artificios, sin colaboraciones ("Nunca había publicado un álbum que fuera al 100% mío. Y este disco es 100% mío. Esa es la razón por la que se llama Charlie. Es algo que nunca antes había hecho y quería que la gente supiera un montón sobre mí musical y personalmente")

Con la promesa de pasar por España cuando la pandemia se controle un poco ("Me gustaría. Creo que todavía tenemos que esperar que las cosas se calmen un poco pero siempre estamos hablando de las giras y todo y será genial"), Charlie Puth se ha vuelto a enamorar de la música en su nuevo disco. ¡Y de su pelo! "Recuerdo el día que decidí afeitarme la cabeza y fue un error".

¡Dale al play!