Fallece Carolo Pávez, hijo de la querida Terele Pávez, a los 49 años

Carolo Ruiz, el hijo de la admirada artista Terele Pávez, ha fallecido a los 49 años. Cuando apenas quedaban días para que se cumplieran cinco años del fallecimiento de la actriz, la Organización de los Premios Pávez ha anunciado esta triste noticia desde su perfil en redes sociales. “Lamentamos comunicar el fallecimiento de Carolo Ruiz, hijo de nuestra querida madrina Terele Pávez. Desde los Premios Pávez queremos destacar la gran disposición y compromiso que siempre tuvo con nuestra organización y con nuestra ciudad Talavera de la Reina. Echaremos de menos su calor, su generosidad, amabilidad, cariño y toda la energía que desprendía hacia este humilde festival. ¡Buen viaje compañero!”, estas han sido las palabras que la entidad ha escogido para decir adiós a Carolo.

Una de las primeras personas en hacerse eco de la noticia ha sido Santiago Segura, un muy buen amigo del hijo de la artista con el que compartió momentos y vivencias fuera de los escenarios. El actor y director de cine ha querido dedicarle unas emotivas palabras a través de las redes sociales: “Esas bofetadas que te da la vida con la mano abierta, con fuerza, como diciendo, -no estes tan tranquilo chato, que esto es así. Y te quedas con cara de gilipollas, porque Carolo era de las personas más amables y dulces con las que uno se puede encontrar … y tenía 49 años” ha manifestado sorprendido con la noticia.

El intérprete ha querido también enfatizar en la relación tan especial que guardaban madre e hijo: “Adoraba a su madre, y ella a él. Esa devoción del uno por el otro era envidiable. Esa gente que no corta con el cordón umbilical porque no quiere, porque no le da la gana y porque cuando es tan bonita y amorosa… ¿Qué relación puede superar la conexión madre e hijo? “, ha querido compartir para hacernos reflexionar. Unas palabras que justifican que Carolo no pudiese superar la muerte de su madre como ha asegurado el actor en la publicación: “El dolor que le causó separarse de su madre era algo que cargaba”.

A las pocas horas de conocer el fallecimiento de Carolo, muchos famosos del mundo de la interpretación han querido sumarse a las palabas de afecto expresando sus más profundas y sinceras condolencias a familiares y amigos. Diana Navarro, Elena Furiase, Pablo Rivero, Paco León o Paula Echevarría, son solos algunos de los rostros más conocidos que han querido mostrar su cariño ante un momento tan delicado como este.