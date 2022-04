Marta Riesco le explica a Sonsoles Ónega por qué le mintió sobre su edad

Marta Riesco se ha convertido en un personaje televisivo desde que salió a la luz su relación con Antonio David Flores. Ella dice que no quería hablar de su vida privada, pero lo cierto es que es de lo único que habla últimamente en distintos platós de televisión. Ha hablado de su relación y de muchas otras cosas, y entre ellas, de su edad. Claro que no lo ha hecho con la verdad por delante.

Muchos ya piensan que es una mentirosa profesional y que no ha dicho muchas verdades en su periplo de popularidad, pero en esta ocasión, han podido demostrar su falsedad.

Este 5 de abril cumplía años y Sonsoles Ónega ha aprovechado para no solo felicitarla sino echarle algo en cara. “Hoy me he enterado de que esta señora no me dijo la verdad y muero por saber por qué”, decía en Ya son las ocho.

La periodista comenzaba la mañana con un hermoso ramo de flores que su chico le enviaba a la redacción y que no dudaba en mostrar en El programa de Ana Rosa. Recogiendo las palabras de su compañera Patricia Pardo que hablando de su relación con Christian Gálvez señaló que ya se verá si esas rosas florecen, ella admitió que, en su caso, ya lo han hecho.

Celebró sus 35 años, aunque tres meses antes le había dicho a Sonsoles que tenía 32. Y está claro que su tiempo se mide de otra manera o no es muy sincera cuando habla de su edad.

Dando explicaciones

“Madre mía Sonsoles, yo nunca pensé que de esas declaraciones lo que se iba a sacar era ese dato”, señalaba ella. “La verdad es que cumplo 35. Mentí, pero no mentí pensando que estaba haciendo una gran mentira. No mentí conscientemente, porque si me quito años, me quito bien. No creo que esté en una edad para mentir en años”, explicaba para justificar su mentira.

“Con los nervios dije que tenía 32 años. Después de haberme confesado y haber entregado el corazón a Sonsoles me llamó mi madre y me preguntó: ‘¿Pero por qué dices que tienes esos años?’", añadía.

"Fue un lapsus. Obviamente, en Instagram tengo fotos donde se ven los años que tengo, no estoy tarada todavía. Ahora ya sí, pero en ese momento no estaba tarada. De repente fue como todo el mundo: 'La gran mentira de Marta Riesco'. Yo estaba en mi casa como, esto no es verdad”, admitía sobre el revuelo que se montón en torno a su mentira.

Eso sí, no descarta quitarse años cuando pase la barrera de los 40. De momento, cuenta con el apoyo de Alexia Rivas que la entiende perfectamente y reconoce que a ella también le está costando cumplir años y eso que solo tiene 29.

Desde aquí le mandamos nuestras felicitaciones y a por los 36, o los 33, los que ella prefiera.