Marta Riesco pone en su sitio a Lequio en ‘Ana Rosa’

Marta Riesco ha vuelto al plató de El programa de Ana Rosa tras hacerse públicas las primeras fotografías junto a Antonio David Flores. La colaboradora de Telecinco ha regresado tras haber sido objeto de crítica en las últimas semanas. Sin embargo, nadie predecía lo que iba a vivir Marta en el magazine, donde ha protagonizado uno de sus mayores enfretamientos televisivos arremetiendo fuertemente contra Lequio.

El italiano, sin pelos en la lengua, ha criticado la actitud de Marta Riesco asegurando que las fotos publicadas de esta junto a Antonio David Flores en la revista Lecturas eran un “posado robado”. Algo que Marta decidió no comentar nada al respecto, pero sí le recordó que: “Nunca olvidaría a las personas que le hicieron daño en el momento más bajo de su vida”.

Con este ambiente, Lequio ha vuelto hoy al programa para dictar sentencia: “Marta sabe muy bien cómo funcionan los medios y Antonio David vive de ellos desde el siglo pasado”, ha empezado manifestando. Además, ha querido dejar clara postura sobre este tema: “Me parece absurdo que no vayan a cobrar por el reportaje. No voy a criticar a nadie por cobrar ni por mentir. Pienso que la negación en cierto sentido forma parte del juego mediático y no lo considero mentira”, ha continuado declarando. Y para el final de este discurso ha dejado una pequeña píldora a Marta Riesco: “Lo que me parece absurdo es que se ofenda conmigo por haberla llamado amante”, ha terminado el colaborador.

Marta fuera de sí frena a Lequio

Unas palabras que no han sentado bien a Riesco y que, sin dudarlo, le ha parado los pies: “Estoy harta de los descalificativos, de que me llames amante, cuando eres el que más sabe de amantes en toda España. No deberías de emplear ese término conmigo, que soy tu compañera y además he sido tu amiga”, le ha recriminado Marta.

Lequio se ha puesto a mirar el móvil, lo que ha hecho que Marta estallase: “¡Mírame cuando te hablo, ten un poco más de respeto! Cuando yo tenía 16 años sufrí bullying en el colegio por mi nariz. Con 18 años me eché el mundo por montera y me presenté a Miss España. Oye, me eligieron Miss Segovia, gracias por darme esa oportunidad, siendo, como tú dices, fea. Pero yo no me presenté a Miss Fea, me presenté a Miss España y un programa me metió en eso sin comerlo ni beberlo y ya luego toda España me conocía por fea”, ha continuado expresando muy alterada.

“Por todo esto, siendo compañeros, me parece vergonzoso e injustificable que lo utilices contra mí, no llevas razón. Has cometido muchos errores, has hecho daño a muchas personas. Tú no estás sentado aquí por tu trabajo, deberías de tener más respeto a mi profesión”, le reprendía con firmeza a Alessandro.

Marta Riesco contesta muy alterada a Lequio por sus fuertes palabras. / Mediaset

Lequio ha querido aclarar que la palabra amante es una expresión coloquial y que no tiene ninguna connotación, unas palabras que han encendido todavía más a Marta Riesco: “¿Has sido amante? ¿Has tenido amantes? Pues ya está, genial por ti si lo llevas con orgullo. Has sido el primero sobre el que no se ha podido hablar de cosas por cómo te ponías y demandabas, así que deja de dar lecciones”, ha seguido detallando.

Lequio y sus vetos en Telecinco

Marta ya fuera de sí continuaba reprochándole su actuación al colaborador: “Tú has sido amante y has puesto los cuernos, y te los han puesto, lo has confirmado aquí. Que a ti no te ofenda, y te enorgullezca, no quiere decir que a mí no me duela cuando me lo llamas. Sé que no estás orgulloso porque muchas de las cosas que has hecho están vetadas. A mí se me puede preguntar por todo, y a ti no porque has vetado muchos temas. No eres ejemplo de nada, has denigrado a personas y no eres nadie para hacerlo. Estás faltándome al respeto a mí y a mi familia cada vez que tienes oportunidad”.

La colaboradora no puede más y estalla. / Mediaset

La periodista ha terminado lanzando un zas a su compañero: “No me vas a dar ninguna lección porque tú lo has vendido todo y a todas. Si hay alguien que está sentado aquí por hablar de mujeres y por acostarse con mujeres es el señor Alessandro Lequio”. Además, ha explicado: “Sé que no estás orgulloso porque muchas de las cosas que has hecho están vetadas. A mí se me puede preguntar por todo, y a ti no porque has vetado muchos temas”.

Pero el enfrentamiento, lejos de acabar aquí, ha seguidoy Marta Riesco, firme en su postura, ha hecho especial hincapié en que él también sufrió una etapa complicada donde se puso en cuestión su lealtad: “Tú has ido por detrás hablando sobre este tema, cosas que no se pueden decir porque tienes impunidad aquí”.

Esta enemistad ha acabado con una Marta abatida y cansada de la situación que lleva arrastrando meses: “Estoy harta de que se me haga de menos, de tener que justificar mi trabajo, de sí se han hecho mal los pasos... Yo no he tenido que dar ningún paso, solo he tenido que aguantar el chaparrón y esperar que quienes tenían que dar los pasos los den. He aguantado mucho, he sufrido mucho y estoy ya harta” ha concluido su discurso.