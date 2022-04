Michael Bay reflexiona duramente sobre la bofetada de Will Smith: “Hay bebés que están muriendo ahora mismo”

Los Premios Oscar 2022 fueron hace casi dos semanas, aunque la polémica sigue latente. Parece que mucha gente de Hollywood está siendo preguntada por el tema de la bofetada de Will Smith a Chris Rock en plena gala, y mientras unos dan su opinión sin complejos como Jim Carrey, otros la ocultan, como Mel Gibson. Ahora le ha llegado el turno a Michael Bay.

El mítico director de blockbusters se encuentra en plena promoción de su próxima película, por lo que era de esperar que le hiciesen una pregunta al respecto. Bay conoce bien a Smith, sobre todo porque ya trabajaron juntos en Dos policías rebeldes, donde el actor era uno de los protagonistas. Se mostró abierto a hablar del tema, y de hecho, dio su opinión sin problema.

"Primero, está mal de entrada. Pero todo el mundo está hablando de ello. Y a mí realmente no me importa. Hollywood es realmente egocéntrico. Hay bebés muriendo en Ucrania ahora. Deberíamos estar hablando de ello", contaba en su entrevista para Yahoo. No es ninguna exageración, pues Unicef ya ha dado datos sobre las muertes de niños desde la invasión Rusia y la cifra asciende a cien.

Aunque el tema no terminó ahí. El también director de Transformers siguió dando explicaciones, esta vez centradas en su relación con Smith: "He trabajado con él, y no es ese tipo de persona. Nunca le he visto perder la calma de esa manera. Pensé que estaba preparado porque vi una sonrisa, y yo he estado en el set cuando Will fastidia a la gente, cuando está bromeando", proseguía.

Para zanjar la pregunta, el director acababa quitándole hierro al asunto. "Escucha, fue una bofetada. No un puñetazo. Él es muy bueno peleando, ha entrenado para eso... Pero está mal empezarlo", terminaba. Parece que la amistad del director y el actor ha acabado por ser como la de otras figuras de Hollywood, que han acabado por hacer de menos el episodio porque conocen la verdadera personalidad pacífica del actor.