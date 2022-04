Harry Styles habla de las escenas sexuales en 'My policeman': "Es mejor que no las veas con tus padres"

Harry Styles se encuentra en uno de sus momentos más dulces de su carrera profesional. En poco más de un mes lanzará el que es su tercer álbum de estudio, Harry's House, un disco compuesto de 12 canciones que verá la luz el 20 de mayo y del que el pasado 1 de abril pudimos escuchar su primer sencillo: As It Was.

Además, hemos podido ver al artista últimamente en la escena postcréditos de Los Eternos, donde se presentaba como Eros, el hermano de Thanos. Del mismo modo, este año 2022 se estrenarán dos películas en las que ha participado: My Policeman y Don't Worry Darling, que tienen prevista su llegada a la taquilla internacional el próximo otoño.

El cantante ganador de un grammy por su tema Watermelon Sugar se ha querido pronunciar sobre las escenas sexuales rodadas durante la grabación de My Policeman, la adaptación de la novela homónima escrita por Bethan Roberts que narra la historia LGTB de un policía en el armario que durante la década de los cincuenta se casa con una mujer pero se enamora de un trabajador del museo de Brighton.

Las declaraciones de Harry Styles

A pesar de que no se conocen los detalles de las escenas sexuales protagonizadas por Harry Styles en el papel del policía Tom y Patrick, interpretado por David Dawson, el cantante ha desvelado para Capital FM que son escenas que "no sé si son adecuadas para ver con tus padres".

Además, durante el rodaje de las mismas, Styles ha podido utilizar una de las técnicas que también se utilizaron en la primera temporada de Los Bridgerton para el mismo cometido: una redecilla de color carne destinada a tapar los genitales de los actores. Una experiencia nueva para el actor que hablaba así sobre esta circunstancia: "Nunca había utilizado una red antes. Depende mucho de con quién estés trabajando y la situación en la que te encuentres".

Del mismo modo, el actor se sentía afortunado de haber trabajado con un equipo de personas que habían conseguido que se sintiése cómodo para grabar las escenas de sexo: "tuvimos mucha suerte de tener una relación de confianza con la gente con la que estábamos trabajando y eso siempre iba por delante. Todo se hablaba y todo estaba bien, por encima del rodaje y por encima de la cámara nos encontrábamos tú y yo y confiábamos el uno en el otro y podíamos parar cuando quisiéramos".

A la espera de poder verle en la pantalla grande, por el momento podemos seguir reproduciendo As it was y desear que continue protagonizando historias que consigan dejar al público sin respiración, alfo a lo que nos tiene acostumbrados.