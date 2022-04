Kourtney Kardashian publica las fotos de su boda en Las Vegas con Travis Barker y avisa: no hubo licencia

Los rumores lo apuntaban y la pareja lo ha confirmado. Kourtney Kardashian y Travis Barker, la pareja de celebrities más popular del momento, se ha plantado frente el altar de una capilla de Las Vegas (Estados Unidos) y se ha dado el sí quiero ante la presencia de un imitador de Elvis, algo que, según adelantaba ya TMZ, les hacía verdaderamente ilusión.

Pese a que desde ayer la prensa especializada en las celebridades de Hollywood ya apuntaba a un posible enlace entre la mayor del clan Kardashian y el batería de Blink 182, no ha sido hasta este miércoles cuando la empresaria ha confirmado la noticia. Eso sí, Kourtney ha querido recalcar que, pese a que todo lo detallado por los medios ha resultado ser verdad, no se trató de una ceremonia con validez legal.

"Érase una vez en una tierra muy, muy lejana (Las Vegas) a las 2 am, después de una noche épica y un poco de tequila, una reina y su apuesto rey se aventuraron a la única capilla abierta con un Elvis y se casaron (sin licencia)", ha señalado la hermana de Kim Kardashian a través de sus redes sociales, donde ha añadido también que "la práctica hace la perfección".

¿Querrán decir estas últimas palabras que lo de Las Vegas ha sido solo un ensayo para la boda con validez legal? ¿O se referirá más bien a que esta boda, que ha sido la tercera para el músico, ha sido mucho más perfecta que todas las anteriores?

La verdad es que la duda sobre el significado exacto de las palabras de Kourtney queda en el aire. Sin embargo, si tenemos que apostar lo hacemos a que pronto, Kourtney y Travis pasarán por el altar otra vez y en esta ocasión, firmarán la licencia de matrimonio que les unirá legalmente. ¡Que para eso, el artista montó una pedida con todo tipo de excesos en la que no faltaron las rosas, las velas y un gran y precioso anillo!

Rock&Roll, glam y Elvis

Pese a que no hubo licencia en la boda de Kourtney y Travis, lo que no faltó en en la capilla de Nevada fue el glamour. La pareja acudió a su cita con Elvis luciendo chupas de cuero a conjunto, gafas de sol oscuras, pantalones negros —los del músico también de cuero— y en cuanto a las camisetas o camisas, el bateria directamente optó por no llevarla mientras que Kourtney optó por un corsé amarillo con una enorme cruz de pedrería dorada y plateada bordada en el centro del pecho.

Además, como en toda boda que se valga, la pareja no se olvidó de llevar un ramo y para la ocasión, escogieron las rosas rojas, una flor que les ha acompañado hasta el momento en cada uno de los pasos que han ido dando en su relación y que seguro que volveremos a ver en su boda con efectos legales.