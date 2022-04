Britney Spears reflexiona sobre la manera de relacionarnos y da el nombre de dos actrices que le impactaron

Britney Spears parece que vive en un limbo de felicidad desde que ha recuperado su libertad tras librarse de la tutela de su padre. Eso le ha llevado a una incontinencia verbal que se traduce en reflexiones en redes sociales que, en ocasiones, son complicadas de seguir.

En una de esas últimas reflexiones ha mencionado a dos famosas actrices que han logrado impresionarla. “Les contaré un pequeño secreto 🤫... Conocí a miles de celebridades en el negocio... pero tengo que decir que las 2 personas que literalmente me dejaron sin palabras fueron @katehudson y @drewbarrymore...”, confesaba.

“Son, con diferencia, las 2 personas más hermosas que he visto en mi vida!!! Tan impactantes!!! Me quedó con mi estúpida boca abierta👄 con Kate tuve que salir huyendo y con Drew… me quedé muda 😶!!!”, aseguraba sobre Kate Hudson y Drew Barrymore.

El preludio sobre las redes sociales

Una confesión que le ha llevado a hablar de las expectativas de las redes sociales. “¡Digo todo esto porque, sinceramente, es extraño que en las redes sociales las expectativas de ser perfecta sean tan locas! Y aunque amo a mi esposo, seré honesta y diré que me enojo todo el tiempo 😂😂!!!”, pasaba de una cosa a otra.

“Estoy compartiendo esto porque todos parecemos alienarnos detrás de nuestros teléfonos y computadoras 💻... Nunca he abierto una computadora en toda mi vida... solo un teléfono 📱... pero extraño caminar hacia alguien en la calle y saludarle y sonreirle 😊...”, añadía sobre el aislamiento que suponen las pantallas.

“Es tan grosero... Saludé a un grupo de niños pequeños y sonreí... ¡¡¡Me miraron como si estuviera drogada 😂!!! Sinceramente, me hizo sentir muy estúpida, así que volveré a mi teléfono y no me relacionaré porque, sinceramente, ¡supongo que eso te hace genial en este mundo 🌎! Digo todo esto, pero probablemente compre una computadora hoy 👄👄!!!”, terminaba compartiendo.

Una de las actrices que mencionaba, Kate Hudson, no ha dudado en comentar sus palabras: “❤️❤️❤️ ¡Tanto que desentrañar aquí, hermosa mujer! Pero tengo tres cosas importantes que decir... ¡Creo! 1) ¡NUNCA DEJES DE SONREÍR A LOS EXTRAÑOS! ¡Tú puedes y has cambiado vidas con esa sonrisa! 2) La perfección es aburrida 😜 3) Estoy más que halagada por este cumplido ☺️❤️❤️❤️”.