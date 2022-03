Britney Spears ‘ajusta’ cuentas con Justin Timberlake pero se arrepiente poco después

Britney Spears ha vuelto a ser Britney Spears aunque solo durante un rato. Porque en apenas media hora la Princesa del Pop ajustó cuentas con Justin Timberlake en sus redes sociales pero se arrepintió de su comentario y lo eliminó.

La cantante posteó una imagen junto a su ex en el que, en resumen, venía a echarle en cara que se aprovechó de su relación para conseguir fama y atención y que la ruptura y lo que pasó en Cry me a river fue la prueba de todo ello.

El mensaje, una especie de ensoñación en voz alta, hace referencia a su madre, su hermana y al propio Justin Timberlake: "Ok… así que me gusta mi vestido nuevo!!!! Psss adivina que???? Tuve un llamado anoche de Jesús y sabes lo que dijo??? ‘Querida niña… tu mamá tenía una ración con su libro en el momento exacto en que más la necesitabas… todo para QUÉ??? FAMA y ATENCIÓN !!!! Tu ex hizo lo mismo… sirvió con su primer disco usando tu nombre alegando que lo habías tratado horrible!!!! Luego tu sangre, uno de los momentos más duros de tu vida adivina lo que hace tu hermana… un libro también… todo para qué ???? Sabiendo que hacer un libro es lo último que harías… bueno porque te escapaste del drama y creaste un mundo de ensueño para ti… ¡es por eso que los artistas interpretan personajes para escapar! Entonces, cómo sé que no quieres contar tu historia como Jesús, tu Señor y Salvador… te voy a dar 5 botellas de Jack y un suministro vital de papas fritas de McDonald’s… ¡ahora ve a jugar, querido niño!".

Britney y Justin fueron una de las parejas más importantes a nivel mundial entre 1999 y 2002, año en el que pusieron fin a su relación. Justo después, el solista lanzó nuevo disco y vídeo, Cry me a river, en el que contaba la historia de una ruptura por una supuesta infidelidad. A nivel mundial no se habló de otra cosa que de la actriz rubia del clip engañando al músico.

Un vídeo por el que Spears siempre confesó sentirse muy dolida pese a que según ella misma reconoció, pudo haberlo frenado puesto que le preguntaron en su sello discográfico. Los más críticos siempre han señalado al cantante y cómo se aprovechó del sexismo latente en su país para darle a ella el papel de mala y quedar él como la víctima. El videoclip de Cry me a river la presentaba como la novia traidora y nadie se cuestionó si esa era la realidad.

Miles de personas escribieron entonces en los perfiles en redes sociales del cantante exigiendo una disculpa a Britney Spears que se produjo poco después: "Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo. Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente, porque me preocupo por estas mujeres y las respeto y sé que fallé con ellas. También me siento obligado a responder, en parte, porque todos los involucrados merecen algo mejor y, lo que es más importante, porque esta es una conversación más amplia de la que deseo de todo corazón formar parte y crecer. La industria está viciada. Está preparada para el éxito de los hombres, específicamente para hombres blancos. Está diseñada de esta manera. Como hombre en esta posición privilegiada tengo que hablar sobre ello. Porque desde mi ignorancia, no lo reconocí mientras estaba sucediendo en mi propia vida, pero no quiero volver a beneficiarme pasando por encima de otros" escribió en sus redes Justin.

Una disculpa pública que parece que no ha servido a Britney para superar uno de los momentos más duros de su vida y de su carrera.