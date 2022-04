Tania Llasera comparte unas emotivas palabras sobre Tamara Gorro tras acompañarla en su duro lanzamiento

“Me habría gustado no escribir este libro, pero me encanta sentirme como me siento hoy”. Estas palabras las pronunció Tamara Gorro durante la presentación de su nuevo libro, Cuando el corazón llora. Un momento especial para ella que contó a su lado con Tania Llasera e India Martínez.

Una forma de sentirse arropada para hablar de lo que guarda su libro más personal, el libro en el que cuenta cómo de niña sufrió abusos sexuales y que pueden ayudar a explicar algunos de sus comportamientos.

Había muchos compañeros de Mediaset y muchas influencers que no han dudado en apoyar este lanzamiento que guarda tanta verdad y que muestra tanta vulnerabilidad. Una apuesta más por esa tendencia a liberar de prejuicios la salud mental.

Después del evento, Tania Llasera quiso compartir unas palabras en redes sociales sobre lo que había sentido y compartido con su buena amiga.

Las palabras de Tania

“❤️Hoy he podido ayudar a mi amiga @tamara_gorro ella no está en su mejor momento, más bien está pasando por el peor. Detrás de nuestras caras felices en redes hay una procesión como la de cualquier ser humano”, aseguraba.

Algo que a veces se olvida cuando vemos tanta perfección en redes sociales. Afortunadamente ese postureo está rivalizando con la apuesta por la naturalidad y la verdad por la que abogan muchas influencers en los últimos tiempos.

“Es importante no disfrazar los sentimientos, transitar incluso los menos instagrameables… ha sido un auténtico placer. Claudia, @india_martinez_oficial y yo hemos estado allí para ella sobre el escenario hoy. Pero me encanta comprobar que está muy bien arropada. Gracias por ser tan vulnerable y tan de verdad amiga. Te queremos. Y, ante todo: NO estás sola. ❤️”, le aseguraba a Tamara.

Unas palabras que han aplaudido muchas de sus seguidoras. Aunque algunas sigan preguntándose cómo es capaz de salir y participar de eventos como este con la depresión que sufre, muchas otras, que son conscientes de que esta enfermedad te da respiros, han mostrado su total apoyo y sororidad a Tamara.

DeliciousMartha: 😍😍😍😍bonitas

Bibiana Fernández: 👏👏👏👏👏

Alejandra G. Remón: 👏👏👏

Miriam Díaz Aroca: 👏👏👏👏💎💎💎💎✨✨✨💪💪💪🌷🌷🌷🌷💋💓

India Martínez, que no dudó en cantar para Tamara, aunque tuviera que hacerlo a las 12 de la mañana, también comentaba las palabras de Tania. “Ufff ha sido emocionante, duro, difícil, pero nos ha hecho sentir que estamos vivas y que no estamos solas… ♥️♥️♥️”, expresaba.