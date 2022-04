Tamara Gorro desvela que fue víctima de abusos sexuales cuando era una niña

Hoy era un día muy especial para Tamara Gorro y ella no se había cansado de repetirlo a todos sus seguidores. De hecho, esta misma mañana, cuando todavía no había amanecido, la influencer se ha dirigido a su "familia virtual", el nombre cariños por el que se dirige a todos sus incondicionales, para decirles que los nervios se han apoderado de ella esta noche y que afrontaba esta jornada con miedo, aunque también con ilusión.

Hoy era el día en el que Gorro iba a presentar su nuevo libro y este incluye una confesión muy dura que nadie esperaba y que a ella la lleva atormentando durante años. "Celebro que hoy, 06-04-2022, empiezo a ser libre, o al menos esa era mi intención", ha adelantado a sus seguidores antes de sentarse ante la prensa para desgranar, entre otros detalles íntimos, cómo sufrió abusos sexuales cuando tenía solo nueve años.

La influencer y empresaria, que no está atravesando un buen momento personal debido a la ansiedad y la depresión que sufre desde hace unos meses, ha querido adelantar a ¡Hola! en una entrevista de la que se ha hecho eco toda la prensa del corazón que, en uno de los capítulos de su nuevo libro titulado Cuando el corazón llora, ha desvelado cómo fue el terrible episodio al que tuvo que enfrentarse cuando solo tenía nueve años.

Tamara ha explicado que cuando era niña soñaba con ir a un campamento y aunque durante unos años su madre se negó, finalmente aceptó enviarla a uno cuando ella ya había cumplido los nueve años. Allí, tal y como ha narrado ella misma, sucedió un episodio de violencia sexual que le gustaría haber podido olvidar pero que se ha quedado en su mente hasta ahora.

Tamara Gorro durante la presentación de su nuevo libro, 'Cuando el corazón llora'. / Jose Ramon Hernando/Europa Press via Getty Images

Cuando ya se encontraba en el campamento Tamara se hizo amiga del perro del padre del dueño del establecimiento y este, engañándola con la excusa de ir a pasear al animal, la llevó a un lugar apartado del resto del grupo y allí se aprovechó de su superioridad para besarla y toquetearla sin su permiso mientras ella permanecía inmóvil por el shock.

"Él hacía fuerza hacia mí, como con la intención de tumbarme en el suelo, yo empujaba a la contra y le golpeé con la rodilla, creo que en su tripa", ha explicado la empresaria en su nuevo libro y a la prensa, añadiendo después de conseguir regresar al campamento junto a los demás niños, el responsable acudió con ella al Cuartel de la Guardia Civil, donde permaneció varias horas relatando los hechos.

Las consecuencias del abuso

Después de abandonar el campamento y regresar a su vida, Tamara no quiso hablar de los abusos que había sufrido con nadie. De hecho, excolaboradora de televisión ha explicado a la prensa que a lo largo de los años solo ha comentado esto con unas tres personas, incluida su madre, y por eso, ha querido contar con ella en el día en el que la noticia se iba a hacer pública y en el que se ha abierto en canal para reflejar las consecuencias que puede tener en una mujer enfrentarse a una situación como esta.

La fuerza me espanta, y no tener siempre una salida, también

"Me da vergüenza que me vean desnuda, si puedo evitar la luz en el sexo, mejor. La fuerza me espanta, y no tener siempre una salida, también", ha detallado Gorro en unas declaraciones recogidas por la revista Semana que solo son un ejemplo de las consecuencias a las que se enfrentan las mujeres abusadas.