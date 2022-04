“Ha sido vomitivo”: ‘Ya son las ocho’ entrevista a una modelo curvy y hay muchas críticas por gordofobia

Kim Kardashian ha hecho una campaña de publicidad en la que ha contado con modelos de tallas grandes. Esta iniciativa ha llevado a muchos a cuestionar a la influencer al pensar que lo hace por puro marketing. El debate se puso este miércoles sobre la mesa de Ya son las ocho, el programa que conduce Sonsoles Ónega en Telecinco, y conectaron con Eva María Pérez, una modelo curvy, para conocer su opinión.

"No sé por qué es noticia ahora que haya diversidad de tallas en la firma de Kim Kardashian cuando tendría que ser lo normal", dijo nada más empezar. "Tampoco entiendo que los medios de comunicación, que sois tan importantes para dar visibilidad a esto, no hagáis noticia de que una pasarela como la Fashion Week no ha puesto modelos curvy este año".

En ese momento, Miguel Ángel Nicolás, colaborador del espacio, cuestionó a la invitada, asegurando que las modelos de tallas grandes no promueven una vida saludable. "Yo tengo un poquito la gran dicotomía de esta historia, que es: ¿dónde está la línea de la estética y la línea de la salud? Porque muchas veces, este tipo de imágenes, no sé si promueven una vida saludable. Te lo digo desde el corazón, de verdad".

"Todo el mundo que es curvy o de tallas grandes, ¿tiene una mala salud?", respondió Eva María. "En España, en general, cuando ven a una mujer con curvas, piensan que no se cuida nada. Y a lo mejor igual se cuida más que una persona delgada. Se debería dejar de juzgar a las personas porque estoy muy feliz con la talla que tengo y la primera pregunta que me hacen siempre es si no me gustaría estar delgada".

"A mí lo que me gusta es estar sano. Me da igual estar delgado, pero, muchas veces, la obesidad no va de la mano de la salud", señaló Nicolás, a lo que la modelo afirmó: "Y estar delgado, tampoco".

El tratamiento de la noticia por parte de Miguel Ángel Nicolás no gustó a muchos espectadores, que aprovecharon su altavoz en Twitter para acusar a su programa, Ya son las ocho, de cuestionar a las modelos de talla grande. Estos fueron algunos de los comentarios que se vieron en la red social del pájaro azul:

Que vergüenza lo que acaba de pasar en ya son las ocho. Vaya dos colaboradores. Gordofobia con todas las letras.🤢 #YaSonLasOcho — Mauva (@Mauva10) April 6, 2022

Viva la gordofobia!! Madre mía qué nivel de ignorancia... A saber lo que hacéis los colaboradores del programa que es directamente dañino para la salud. #yasonlasocho — Laububble11 (@Laububble11) April 6, 2022

Lo que no se puede consentir es que por estar "gorda" no encuentres ropa para vestirte.Da pena ver a esa chica justificando su buena salud .¿Os imagináis que por tener cáncer te nieguen el derecho a vestirte bonito? Pues eso está ocurriendo y vosotros tan frescos — Asiesquem (@asiesquem) April 6, 2022

La toxicidad que desprende #YaSonLasOcho en cada tema sobre moda o cuerpo que plantean, no tiene nombre — Alex FC 🏳️‍🌈 (@afc_madrid) April 6, 2022

Ahora mismo en #YaSonLasOcho están entrevistando a la modelo curvy Eva María Pérez y es una verdadera vergüenza; han puesto en duda la salud de la chica y han dicho que mostrar a modelos gordas es fomentar los problemas de salud.

Pero bueno, a esta gente no se le puede pedir más. — 𝕲𝖆𝖎𝖆 (@SiletiumNaturae) April 6, 2022

Lo que ha pasado hoy en #YaSonLasOcho ha sido de VERGÜENZA.

Gordofobia en estado puro, por parte de todos ellos, recurriendo a "lo importante es la salud"... Ha sido vomitivo y penoso. — Aᴀʀᴏ́ɴ. (@Luftetxr) April 6, 2022

