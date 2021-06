'Sálvame' rinde homenaje a Mila Ximénez con un programa especial y la música de Pablo Alborán

Este miércoles está siendo un día muy triste para Sálvame y el mundo del corazón. La periodista y colaboradora del programa más exitoso de Telecinco Mila Ximénez ha fallecido a los 69 años a causa de un cáncer de pulmón contra el que luchaba desde el pasado verano.

La comunicadora, que ha sido en los últimos años, una de las caras más conocidas del universo Mediaset, fue la encargada de desvelar en Sálvame que le había sido diagnosticada la enfermedad, y ahora, casi 365 días después el mismo programa en el que ella trabajaba desde hace doce años, ha querido rendirle un homenaje muy especial.

Debido a la emisión del partido que enfrentará esta tarde a España y Eslovaquia, Mediaset había anunciado que esta tarde no habría espacio para Sálvame. Sin embargo, después de conocerse el fallecimiento de Mila Ximénez, la cadena ha decidido hacer un cambio de última hora en su parrilla y ha congregado a los principales colaboradores y amigos de la periodista en el plató de Sálvame para rendirle homenaje y darle un último adiós lleno de cariño.

Los directores de Sálvame han mimado hasta el último detalle de su despedida y han arrancado el programa emitiendo una cabecera antigua en la que la propia Mila Ximénez canta la sintonía del programa.

EMPIEZA Sálvame con la sintonía que creó Mila para el programa y con su canción favorita de Pablo Alborán 💜 #SiempreMila #yoveosálvame pic.twitter.com/aLiItVfnuC — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) June 23, 2021

Jorge Javier aguanta las lágrimas, mientras presenta el especial de Sálvame dedicado a su gran amiga Mila Ximénez #SiempreMila pic.twitter.com/q78gb3zP4K — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 23, 2021

Después, ha empezado a sonar Solamente tú, una de las canciones más emotivas de Pablo Alborán, uno de los grandes amigos de la presentadora, mientras el equipo de Sálvame ha recopilado las mejores imágenes de la periodista en su paso por Mediaset y ha montado un vídeo con el que han recordado todas aquellas veces que Ximénez regaló a sus compañeros sonrisas y muestras de cariño.

Además, no han querido olvidarse de otras facetas de la periodista y han mostrado al público cómo Mila se subió a una pasarela para lucir los diseños de su amiga Agatha Ruiz de la Prada, así como también han dado espacio a la despedida que el propio Pablo Alborán le ha dedicado a su compañera en las redes sociales.

Mila, no dejaré nunca de cantarte. Gracias por tus sonrisas y tus buenas energías. Así te voy a recordar siempre. Un beso enorme a toda la familia. pic.twitter.com/v0ZPkaRqb5 — Pablo Alborán (@pabloalboran) June 23, 2021

Las palabras de Jorge Javier Vázquez

"Hoy es un día muy triste para todos nosotros. El más triste para la historia de Sálvame", han sido las primeras palabras que el conductor de Sálvame y amigo personal de Mila, Jorge Javier Vázquez, le ha dedicado al público este miércoles después de la proyección del video-homenaje.

El presentador ha comunicado al público del programa que la colaboradora ha fallecido a primera hora de este miércoles. "Esta tarde, debido al partido de la Eurocopa entre España y Eslovaquia, no estaba previsto que hubiera programa. Pero estamos todos aquí, en su plató para rendir homenaje a una persona generosa, inteligente, divertida, irrepetible e inolvidable que dedicó todas sus fuerzas a entretenerles, a distraerles y a hacerles la vida más agradable", ha continuador Jorge Javier Vázquez.

Después, el presentador, en nombre del programa completo, ha querido recalcar que hoy "la televisión y el periodismo están de luto porque se ha ido un referente" y le ha mandado un mensaje de apoyo a toda su familia y sus amigos. "Te queremos, Mila. No lo olvides", han sido las últimas palabras del presentador en el arranque del programa-homenaje a la colaboradora.

"Soy incapaz de no recordar los momentos buenos"

Después, los colaboradores presentes en el programa especial que ha emitido Telecinco, le han dedicado unas palabras a Mila y a su familia, aunque algunos como Belén Esteban han preferido no hablar mucho para que no les invadiera la emoción en pleno directo.

Por su parte, Jorge Javier ha recordado la trayectoria de Mila en la prensa y cómo llegó a Sálvame, algo que el presentador ha considerado que, como en su caso, ha supuesto el culmen de la carrera de la periodista y el lugar en el que ella verdaderamente ha dejado que conozcan su talento.

Después, Jorge Javier ha hecho hincapié en que aunque este sea un momento de tristeza, desde Sálvame seguirán hablando durante mucho tiempo de Mila Ximénez y lo harán para recordar todos los buenos momentos que han vivido junto a ella. "Soy incapaz de acordarme de ella y de que no me vengan los buenos momentos. Ostras, qué bien ha vivido. A lo mejor esto es una manera de enfrentarse al dolor, pero me parece que hay que quedarse con lo bueno", ha insistido el conductor del formato.