Evaluna y Camilo ya son padres y ya conocemos el sexo de Índigo

Hace tres días que Camilo y Evaluna no comparten nada en su Instagram y estamos deseando que lo hagan porque seguramente la próxima imagen que publiquen sea la de Índigo, su primera hija, que ya ha llegado al mundo. Por fin se ha desvelado el sexo de su primer bebé.

Cuando anunciaron el nombre que habían buscado para su bebé explicaron que habían querido encontrar uno que fuera neutro y que sirviera tanto para niño como para niña. Y desde entonces esperamos con ganas saber cuál es su sexo.

Sabíamos que estaban en la recta final del embarazo, no había más que ver cómo había crecido la barriguita de la cantante, pero no estábamos seguros de la fecha. Cuando Mau y Ricky llegaron el pasado 1 de abril a LOS40 Primavera Pop ya les comentábamos que como se descuidasen, el nacimiento de su sobrino/a se produciría con ellos lejos de casa.

Índigo ha llegado

Pero no, han tenido tiempo de volver a Miami para no perderse su llegada este 6 de abril que ha sido en la casa que la pareja comparte en Miami con toda la familia presente. Ellos todavía no han dicho nada, pero la noticia se ha filtrado por amigos de la pareja que no han podido contener su alegría y ganas de felicitarles. Ha sido una de periodista, la que ha anunciado el sexo.

A sus 24 años, la pequeña de los Montaner se ha convertido en madre junto a su gran amor, el colombiano de 28 años con el que se casó en febrero de 2020. Convirtieron su boda en un videoclip, el anuncio de su embarazo también, ya veremos si no acabamos viendo el nacimiento también en otro.

De momento, el feliz abuelo, publicaba un tuit en el que aseguraba que esta noche en casa no se dormía. Eso después de pedir calma una hora antes porque todavía quedaba. Ricardo Montaner ha sido el que más información ha ido filtrando sobre el embarazo. En una entrevista se le escapó que iba a ser una niña y también hace unos días explicó que habían optado por un parto natural en casa, que su nieto llegaría al mundo como lo hizo él hace ya muchos años.

Hoy en casa no se duerme … — Ricardo Montaner (@montanertwiter) April 7, 2022

Desde aquí no podemos más que dar la enhorabuena a la pareja y a toda la familia, que ya sabemos que los Montaner lo viven todo en modo clan.