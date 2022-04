Camila Cabello desvela el Top 3 de artistas con las que desearía colaborar

El nuevo álbum de estudio de Camila Cabello está a punto de ver la luz. Después de más tiempo de espera del que nos hubiera gustado, Familia ya está casi entre nosotros (8 de abril). Eso significa que la cubana se encuentra en plena promoción de este trabajo y en uno de esos encuentros con la prensa ha desvelado cuál es el Top 3 de artistas con las que desearía colaborar.

"Me encanta escuchar y sentir la música de Gracie Abrams. Me encanta Gracie. Mis 3 reinas ahora ismo serían Gracie Abrams, Phoebe Bridgers y Taylor Swift. Escucho Folklore y Evermore de Taylor, Punisher de Phoebe Bridgers y This Is What It Feels Like de Abrams. ¿Con quién me gustaría colaborar? ¿Estás de broma? Con las tres, al mismo tiempo o individualmente. Me da igual. Me encantan" confesaba la solista con una amplia sonrisa en la boca consciente de lo que disfrutaría de estos duetos.

Sería algo que los fans también disfrutarían ya que Camila Cabello ya fue la artista telonera de Taylor Swift durante la gira Reputation Tour en 2018 en los que también participaron Broods y Charli XCX.

De momento tendremos que esperar puesto que para su más inminente disco, Familia, las colaboraciones confirmadas incluyen a Ed Sheeran, Willow, Yotuel y María Becerra. Con el artista británico no es la primera vez que comparte canción ya que antes interpretaron South of the border en No 6 Collaborations Project.

A Camila Cabello también se le ha escapado de entre los labios el nombre de una de las estrellas más sonadas del momento. Porque el último disco que la cubana está disfrutando en bucle en los últimos días es Motomami de Rosalía.

La cuenta atrás para el lanzamiento del tercer disco de estudio de la carrera de Camila Cabello ha comenzado y la intérprete está a puno de presentarlo en vivo y en directo en un espectacular show que se podrá seguir a través de TikTok.

Familia: Welcome to the Family será una experiencia musical inmersiva que será transmitida en directo. Durante este evento, Camila presentará en vivo las nuevas canciones de su nuevo disco. El espectáculo podrá seguirse en la cuenta de Camila Cabello el 8 de abril a las 01:00 (hora española) y el 9 de abril a las 20:00 (hora española).

Para dejarnos con ganas de disfrutar este evento, Camila ha subido un vídeo en sus redes sociales donde vemos todo lo que tiene preparado para el show. Y parece una auténtica locura. En las imágenes vemos a la estrella bailando rodeada de bailarines, luciendo unos increíbles looks festivos y subida en un enorme columpio gigante.