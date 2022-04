Dani Martín saca su lado fan, dedica unas palabras a su ídolo y recibe contestación

Dani Martín siempre ha compartido su admiración por Coque Malla al que, en más de una ocasión ha dedicado bonitas palabras. Pero últimamente, que está en modo reflexivo y escritor, le ha dedicado un bonito texto lleno de amor por la música, sobre todo, para la que hace el que fuera líder de Los Ronaldos.

“Ayer viví 35 años de mi vida en dos horas. Ayer volví a ver al ser carismático que me cautivó cuando yo tenía 10 años. Él volvía a hacer, como dijo Ricardo Moreno en un disco, todo lo que sabe hacer: cantar, tocar la guitarra, bailar, agarrar el foco 💡, y que solo puedas fijarte en él durante todo el tiempo que está sobre el escenario”, contaba sobre el concierto al que acudió.

“Lo de ayer, me van a perdonar, no puede hacerlo nadie a día de hoy. Al menos interpretando, cantando, tocando, empatizando, removiendo, emocionando… Aquí, en nuestra tierra, no. Podrán hacer muchas otras cosas maravillosas, mejores, peores, pero esta no: despojarse de complejos, de tontería, reírse de uno mismo, respetar el oficio, sin poses, sin artificios, dirigiendo, escribiendo, produciendo… Fue increíble verte tan en paz ahí encima, sin ir al resultado, creyendo en tu historia, la real, la que nos contaste”, añadía lleno de emoción y pasión.

“Acudieron todos sus compañeros de Los Ronaldos, orgullosos, sin envidias, sin enojos, iban a disfrutar del arte que ellos disfrutaron tanto tiempo de cerca, que compartieron y fueron partícipes durante tantos años. Y doy fe: lo disfrutaron”, explicaba sobre una situación que no está claro que ocurriera con sus compañeros de El canto del loco.

“No había batería ni bajo ni otras guitarras ni coros. Daba igual, la rabia de Guárdalo estaba intacta, el sonido de esa guitarra única para mi estaba ahí y me volvía a remover las entrañas. ‘Qué envidia’, me decía mi piel, al salir me entregaré en una comisaría como estafador, síndrome de impostor absoluto anoche tras ver ese torbellino”, confesaba sintiéndose menos.

Está claro que disfrutó del concierto como el que más: “Momentos de lágrimas en Punto cero, en Me dejó marchar. Emoción máxima en su voz de crooner, cada día más afinada, más única. Lo que yo llevo viendo y sintiendo 35 años parece que muchos están viéndolo ahora o volviéndolo a ver. Dos noches de teatro abarrotado en Madrid, de respeto, silencio y admiración”.

Y terminaba con otra confesión: “Yo quería ser él de pequeño, hoy quiero seguir aprendiendo para poder serlo. Y sí, su nombre es @coquemalla”.

Declaración con reacciones

Y claro, con semejante carta de amor, no podía faltar una respuesta de la otra parte. “Joder, Martín... lo puedo imprimir, enmarcar y leerlo todas las mañanas? Gracias, amigo mío”, le preguntaba con cariño y agradecimiento. Y no era el único que tenía algo que decir.