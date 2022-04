Parece que la opinión de Jada Pinkett Smith sobre lo ocurrido con Will Smith no le deja en muy buen lugar

Los Premios Oscar 2022 serán recordados por el bofetón de Will Smith a Chris Rock. Una mancha en el expediente de la Academia que está intentando solucionar y todavía no sabe muy bien cómo. Eso sí, la decisión que iba a tomar respecto a la sanción al agresor, se ha adelantado. Iba a ser el 19 de abril y finalmente dará su veredicto este mismo 8 de abril.

Y mientras, en Estados Unidos sigue el debate abierto sobre lo que ocurrió aquella noche. Will, por su parte, ha decidido ingresar supuestamente en una clínica de rehabilitación para superar el estrés que le está pasando factura desde el incidente.

Y es que un bofetón en directo tiene muchas repercusiones. De momento, dos de sus proyectos cinematográficos se han paralizado y ese calentón del momento podría tener una fuerte repercusión en una carrera de años y éxitos.

Su mujer, que fue la protagonista del chiste de Chris Rock que desencadenó todo este altercado, se pronunció en un primer momento a través de redes sociales con una única frase sobre la necesidad de sanar.

La verdadera opinión de Jada

Ahora, la revista US Weekly ha publicado las declaraciones de una fuente cercana que desvela lo que realmente piensa la actriz: “Lo exageró todo”. Por lo visto, lamenta que todo derivara en una reacción física.

“Fue en el calor del momento y fue él el que exageró todo. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él reaccionó de forma exagerada”, explicaba esa fuente.

“Ella no es una de esas mujeres que necesita protección. Él no tenía que haber hecho lo que hizo, ella no necesitaba protección. Ella no es un alhelí. Es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas”, añadía esa fuente sobre la necesidad que había de que su marido saliera en su defensa.

Unas palabras que, de confirmarse, serían una puñalada a su marido en uno de sus peores momentos.