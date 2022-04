Duran Duran compartirá con el público español su 40º aniversario con ‘Touch the sunrise’

Duran Duran continúa con las celebraciones de su 40 aniversario con el anuncio de una experiencia única y especial de tres noches en Ibiza, 'Touch The Sunrise’, que tendrá lugar del 29 de abril al 2 de mayo durante el Ibiza Music Summit.

Los fans tendrán la oportunidad de unirse a la banda durante tres días de sol, mar y buena música durante un exclusivo fin de semana que incluye DJ sets, cine al aire libre, y un concierto encabezado por el grupo. Será la primera vez que la banda actúe en Ibiza desde 1987.

A lo largo del fin de semana la banda británica estará acompañada por dos de los DJs de música dance más reconocidos del Reino Unido (ambos buenos amigos que han trabajado con la banda en su nuevo álbum de estudio Future past). Erol cerrará la noche en Pacha, después de dos horas con Roger Taylor a los platillos. Por otro lado, Pete actuará dos horas antes que la banda en el Ushuaïa Beach Hotel durante la última noche.

Hablando sobre el evento, el cantante Simon Le Bon dijo: "Touch The Sunrise será un experiencia extraordinaria, y algo que nunca antes hemos hecho! Todos le tenemos mucho cariño a la isla. Personalmente, he pasado muchos veranos allí con amigos y familia, así que se ha convertido en una segunda casa aunque esté lejos de la nuestra. La gente a menudo piensa en Ibiza solo como una isla de fiestas - que por supuesto puede serlo -, pero hay algo más allá que deseamos que nuestros fans puedan descubrir mientras estén allí: la belleza natural del lugar, la comida increíble, y el calor de la gente que vive ahí. Ushuaïa, donde tocamos la noche del domingo, es uno de los mejores escenarios al aire libre del mundo, y está justo en el agua. Después de todo lo que hemos pasado durante los dos últimos años, no podemos esperar más!".

Erol Alkan aseguró que "no siempre tienes la oportunidad de pasar tres días en Ibiza con Duran Duran. Es uno de los mejores emails que recibí en 2021 y no lo dude ni un segundo! Estoy seguro de que estos chicos saben como hacer una fiesta!".

Touch The Sunrise es uno de los eventos más importantes en la agenda de celebración de la carrera de Duran Duran. Con 40 años en la cima de la música británica, siguen tocando para grandes masas alrededor del mundo.

Convirtiéndose en el disco más vendido del grupo en dieciséis años, Future past es su 16º álbum y cuenta con la producción de Erol Alkan, Giorgio Moroder y de los propios Duran Duran además de las colaboraciones con Graham Coxon, Mike Garson, CHAI, Mark Ronson, Ivorian Doll y Tove Lo. Su más reciente single es Give it all up junto a Tove Lo.