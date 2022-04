Lola Índigo, Camila Cabello, Ozuna y Charlie Puth suben la temperatura con sus nuevas canciones

¿Quién no tiene ganas de un viernes? Sobre todo ahora que el buen tiempo ya se asoma. La primavera, la sangre altera, pero a nosotros lo que verdaderamente nos alteran son los lanzamientos de nuestros artistas favoritos.

Si el 1 de abril dimos la bienvenida al mes con lo nuevo de Aitana, Harry Styles, Shawn Mendes y Duki, prepárate para una buena sesión de nuevos hits. ¡Dale al play!

Viernes 8 de abril

Lola Índigo - Toy Story.

Camila Cabello, María Becerra - Hasta Los Dientes.

Ozuna, Boza - Apretaito.

Charlie Puth - That's Hilarious.

Paulo Londra - Chance.

Rocco Hunt, Omar Montes, Reik - Solo Quiero Dedicarte.

David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson - Crazy What Love Can Do.

LIT Killah, De La Ghetto, L-Gante - KU'.

Karen Méndez, Juacko - Fotos.

Otras de las novedades musicales de esta semana son Quiero Quedarme Para Siempre de La La Love You y Renee, No Te Bastó, Mi Corazón de Pol Granch, Hey Siri de Mariah Angeliq, Qué Bonito de Cepeda y Pepe Bernarbé, I Burned LA Down de Noah Cyrus, Arrancármelo de Wos, El Rey de Loquillo y Piketona de Lele Pons y Kim Loaiza, entre otras.