Tu otra bonita, tras conquistar a Sara Carbonero: “Nosotros queremos sonar y es una tontería decir que no”

Muchos empezaron a descubrir a Tu otra bonita cuando Sara Carbonero se estrenó en el mundo de los videoclips con ellos. Pero para conocer los orígenes de su trayectoria hay que retroceder más de una década. La periodista les ha dado una visibilidad en el mainstream que ya tenían en la escena más independiente.

No es el típico grupo que te encontrarías en un sarao, pero eso no significa que no fomenten las relaciones sociales. De hecho, pueden presumir de tener un buen grupo de amigos entre los que podemos incluir, además de a Sara, a Isabel Jiménez, Macaco, Álvaro de Luna, Juanito Makandé, Funambulista o Valeria Castro.

Muchos de ellos estarán el próximo 10 de abril en su concierto en la capital. Una cita importante para ellos que nos ha servido de pretexto para charlar un poco. Como todavía tienen que compaginar su faceta musical con otros trabajos, solo pudimos cuadrar charla con Alberto Vallecillo, un tercio del grupo, que nos puso al día del estado del resto y nos dejó claro que, siendo personas normales, tienes un carisma especial.

El 10 de abril concierto en La Riviera, en Madrid ¿sensaciones?

Muchas ganas de volver a ver estar en un escenario grande, en un concierto nuestro propio y, sobre todo, después de todo lo que hemos vivido con esta pandemia que nos ha paralizado un poco y ha paralizado la música, aunque sí es verdad que nosotros no hemos parado en ningún momento, incluso ha sido casi una buena época para nosotros, musicalmente hablando, claro. Con muchas ganas de estar en La Riviera que es como el siguiente escalón que nos esperaba aquí en nuestra ciudad. Un poco con la incertidumbre.

Un concierto a las 13h, no es lo habitual, ¿os lo planteáis distinto?

Era un poco la intención. Creíamos que había podido llegar el buen tiempo y un domingo apetece más estar a la una o dos de la tarde por ahí que estar a las diez de la noche. Lo planteamos así, no sé si será una buena idea o no, aunque yo creo que sí, que la gente al final va a responder por las ganas que hay. Entre el frío que estamos pasando ahora y la pandemia, va a ser un gran día.

La gira se llama Brindis, ¿por qué o por quién ha sido vuestro último brindis?

Se llama Brindis por la continuidad de todo esto que habíamos planteado con nuestro disco de llamarlo Crema, por toda esta salida y evolución. Tenemos que brindar por todas esas cosas que nos parecen crema, por todos esos momentos que nos encanta vivir, por estar cerca de las personas que queremos y creo que es un buen nombre para brindar con todo el público que nos apoya.

¿Habéis invertido ya en una bodega? Lo digo por lo habitual que es veros en vuestros vídeos con una botella de vino y unas copas.

Deberíamos, a lo mejor es una buena idea crear nuestra propia bodega, jajajaja. Ahora tenemos un acuerdo con Rioja Alta y con un vino que se llama Finca Martelo, que lo hemos etiquetado con el nombre de la gira, Brindis, y lo tenemos de producto de merchan en nuestros conciertos. Nos gusta buscar algo un poco diferente, que no sea solo lo convencional de discos y camisetas, que también, está muy bien, pero nos gusta salirnos un poco de ahí.

Os tomáis un chupito ritual antes de cada concierto, ¿cómo surgió esa costumbre?

Sí que es verdad que es una costumbre que anteriormente la teníamos muy adquirida. Ahora sí que es verdad que lo dejamos un poco más olvidado en la previa, pero en el propio concierto, a mitad, pedidos a alguien que nos invite a un chupito y nos lo tomamos encima del escenario si alguien nos invita. Es un punto de energía.

Alguno va a pensar que con tanto vino y tanto chupito es porque tenéis algún tipo de problema con la bebida.

Jajajaja. Sí, todo apunta a ello, pero no es cierto. Nos controlamos bastante porque al final vivimos mucho de noche y si no te controlas… algún día te pegas la fiesta un poco más allá, pero si no te controlas, al final esto se apodera de ti.

Estarán Juanito Makandé, Valeria Castro, Álvaro de Luna, Funambulista… tenéis muchos y buenos amigos, ¿no?

Sí, estamos muy bien relacionados y tenemos muy buenos amigos y es curioso porque es así sin estar muy dentro del círculo. Siempre hemos sido una banda que hemos estado fuera del círculo musical y el ambiente musical y estar ahí siempre de jam sessions y de ir con unos y otros y, por suerte, siendo como somos, -porque no engañamos a nadie y siempre queremos ser lo más normales y lo más nosotros posible-, hemos conseguido tener muy buena relación con los artistas y muchos de ellos que son ídolos para nosotros.

Vamos uno a uno: ¿Qué ha aportado Juanito Makandé a Tu otra bonita?

Es un antes y un después para Tu otra bonita porque surgió hacer Alitas de mar que era una de nuestras primeras canciones de cuando empezamos, pero nunca se había editado. Estaba en una maqueta que tiene muy poca gente y surgió hacerla con él y es la canción por excelencia de la banda. Ha tenido una brutalidad de reproducciones y hemos llegado a disco de oro con ella. Y Juanito lo pone todo super fácil y es magia. Incluso en sus conciertos, una de las canciones que más piden es Alitas de mar, para que veas hasta dónde llega el tema. Es una persona importantísima en nuestra carrera.

¿Valeria Castro?

Valeria ha aportado un punto diferente. Esa juventud que tiene Valeria, ese talento, esa voz tan especial. Ha sido el momento, con una canción como A poco super personal, y creo que ha quedado preciosa con su aportación que es lo que le faltaba a la canción si es que le faltaba algo. Es una persona buenísima, que nos ha tratado muy bien y nos lo ha dado todo y la mezcla esta de nosotros, Sara Carbonero y Valeria ha funcionado muy bien.

Mencionas a Sara Carbonero, ¿cómo es vuestra relación con ella y con Isabel Jiménez?

Héctor tiene muy buena relación con Isa, son amigos de hace tiempo y a través de ella se conocen bien y es una fan de la banda. Lo principal es un poco eso, que ella se implica mucho en el proyecto porque le gusta realmente, lo siente y ese punto de amistad ayuda. Surge, ella quiere, se implica y todo fluye de manera natural que es como tienen que surgir las cosas.

Álvaro de Luna ha pegado muy fuerte últimamente, ¿qué os unió?

No le conocíamos y surgió la posibilidad de hacer esta colaboración. Ganas de es un tema muy importante para la banda, es una de las canciones más escuchadas que nos lleva acompañando desde hace mucho tiempo. Y suerte que le conocimos porque pasamos un día maravilloso con él grabando, comiendo y surgió una muy buena amistad y una buena química. Nosotros que no somos tanto de radios grandes y conoces a un artista que ya está un poco ahí lo miras con un poco de distancia como diciendo, ‘esto no es mi onda’, pero es un error. Al final siempre prejuzgamos a la gente por dónde están o por dónde suenan y luego, a lo mejor, no tiene nada que ver con eso, o tiene un montón de cosas que ver contigo. Tienen un talento, evidentemente, están por donde están por el talento que tienen. Es un gusto de persona y ahí está.

¿Seguís mirando con ese recelo al mainstream o ya menos?

No, yo creo que cada vez lo miramos con menos recelo. A medida que subes te vas dando cuenta de que a las personas no hay que mirarlas así tampoco. No hay que ser radical de nada prácticamente en esta vida y hay que darle la dimensión que tiene. Nosotros queremos sonar y es una tontería decir que no. A cuanta más gente lleguemos mejor será. Siendo fieles a nuestra música, lo demás da igual.

Más reciente la colaboración con Funambulista, ¿qué significa para vosotros Algo que ya?

Héctor siempre lo dice, es una de sus canciones favoritas porque la letra tiene muchísimo peso. Últimamente en este disco hemos dado una vuelta de hoja a la importancia de las letras y es una letra muy potente. A Diego tampoco le conocíamos y surgió hacerlo con él y otra suerte. Son de estas cosas que no te esperas, aparecen y funcionan.

Una canción que habla de que las relaciones no tienen que durar toda la vida para ser idílicas. Es Héctor quien escribe esto, pero, ¿estáis todos de acuerdo?

Totalmente, las personas tienen que vivir y fluir. Una noche tienes la suerte de conocer a una persona maravillosa, y ya no solo en las relaciones de amor, sino que puedes conocer a una persona en una relación de amistad que sea la hostia y puede durar cinco minutos, una noche o toda la vida. Al final intentamos alargar las cosas, aunque estén deterioradas y todo sería mejor si hiciéramos eso y como dice la canción, cuando el río ya no suena es porque agua ya no lleva.

Crema cumple un año, ¿qué ha supuesto este disco en vuestra carrera?

Ha supuesto un concierto que hemos hecho en plena pandemia, que tiene muchas colaboraciones y nos ha dado otro saltito más. En la carrera de un artista hay como pequeños hitos que te hacen un poco saltar de escalón y yo creo que Crema nos ha puesto en otra dimensión.

Héctor le dijo a Félix al principio de vuestra historia: “Dame tiempo que vamos a hacer buena música y os voy a hacer ricos”. ¿Ha cumplido con todas las partes del trato?

Al 100%, no. Ha fallado lo de siempre, ha fallado lo de siempre, el dinero, pero, ¿qué es el dinero? Llevamos 12 años juntos peleando por esto y es una carrera muy dura, una carrera de fondo que a veces te tiene arriba y otras te tiene abajo porque a veces es muy difícil compaginar tu vida, tu otro trabajo y todo lo que tenemos con todo este mundo de la música que, además, cada vez exige más y todavía no nos deja vivir de ella, aunque parezca mentira. La gente cuando nos ve dice, ‘estos son ricos’, jajaja.

No te digo ricos, pero yo sí que pensé que ya os daría para vivir.

Pues no, es muy complicado. Somos como una empresa, tenemos muchos gastos y cuesta mucho porque al final necesitas vender muchas más entradas para que las cuentas salgan. Poco a poco lo vamos consiguiendo y hay que estar contentos. Tenemos que trabajar para vivir, tenemos familia y estas cosas y hay que estar ahí. La música cada vez va a mejor y esperamos que a no mucho tardar podamos vivir de ello y dejar nuestros otros trabajos para dedicarnos aún más a esto.

Supongo que con una situación así, uno se ha planteado en más de una ocasión tirar la toalla.

Claro, imagínate, pero somos muy cabezones. Al principio éramos cinco integrantes y al final hemos quedado Héctor, Félix y yo y es verdad que estamos en un momento muy bueno como música y como banda. Estamos en el mejor momento que hemos vivido. Nos compenetramos muy bien, nos entendemos los unos a los otros y eso después de tanto tiempo es bastante de admirar. Por ese sentido, aunque no somos ricos ni seguramente lo seremos nunca, estamos felices porque hacemos lo que nos gusta y lo hacemos bien.

Por cierto, que él hace poco se definía en Instagram como un pelín complicado, con unos nervios que le obligan a dormir solo, la cara mal y con falta de apego. ¿Podéis lidiar con alguien así porque sois todos iguales o qué?

Si fuéramos todos iguales… él también exagera un poco. Tiene sus cosas igual que las tenemos los demás. Hemos llegado al punto que nos entendemos, empatizamos con el otro y eso es lo que te hace que una relación funcione.

Una relación que, como hemos hablado, ha ido sumando muchos amigos. No hemos hablado todavía de Macaco.

Para nosotros era un ídolo que llevábamos escuchando toda la vida, nos encantaban sus discos y canciones y curiosamente fue él el que contactó con nosotros. En unas vacaciones que estaban en Formentera o Ibiza, en casa de una amiga, y escuchó en una lista aleatoria de Spotify la canción Alitas de mar y le gustó y nos escribió y nos dijo que le encantaría hacer algo con nosotros. Entre él y Héctor crearon Caballo blanco, una canción increíble.

¿Tenéis en mente próximas colaboraciones?

Hay cositas. Estamos haciendo una cosa que se llama Sobremesas Crema que hemos tenido lo de Funambulista, Álvaro de Luna, Paul Alone y tenemos una en la recámara, que ya está grabada, que todavía no puedo anunciar. Y otra que nos falta por grabar que también vendrá pronto.

Menos mal que está Valeria Castro porque si no esto se reduce al género masculino, ¿no?

Sí, es una tendencia esto de los hombres. Cansa un poco también tanto hombre, jajajaja. A nosotros nos encanta que esté Valeria y ojalá estuviera alguna más. No forzamos las cosas, es así y va a haber colaboraciones con otras chicas.

¿Cómo valoras la escena musical tal y como está hoy en día?

Es una buena pregunta, no sé si soy la persona más adecuada para hablar de la escena musical. Te puede hablar de la escena cercana, porque yo lo que conozco y lo que escucho es bastante próximo a nuestra música y nuestra idea de entenderla. Desde ese punto creo que está muy bien, hay muchísimas opciones, mucha gente joven que está apretando y haciendo cosas muy interesantes. Sobre todo, la escena española creo que vive un momento muy dulce y si todo sigue así podremos disfrutar de un montón de opciones y buena música.